Фасад Музея истории города Киева украсила уникальная арт-инсталляция ORIGAMI for UKRAINE, состоящая из пяти тысяч сверкающих бумажных птиц. Этот масштабный проект стал символом поддержки, солидарности и культурного единства во времена войны.

Идея принадлежит бельгийскому дизайнеру Шарлю Кайсину — художнику мирового уровня, который сотрудничал с Hermès и Rolls-Royce. Инсталляция несёт и благотворительную цель — сбор средств на современное оборудование для центра восстановительного лечения в Киеве.

Андрей Матюха: Культура вдохновляет на поддержку

Проект стартовал в Брюсселе, где удалось собрать около 50 тысяч евро для помощи раненым украинским военным. Теперь он представлен в Киеве при участии власти, дипломатов, общественных организаций и детей из Дворца молодёжи, которые участвовали в создании инсталляции.

«Проект показывает, как даже маленький символ — бумажная птица — может объединять и вдохновлять. Именно поэтому Фонд Андрея Матюхи поддержал эту инициативу», — отметили в фонде.

Андрей Валерьевич Матюха: Символические проекты — тоже форма помощи

Андрей Валерьевич Матюха подчеркивает, что искусство способно пробуждать чувство общности, особенно в условиях гуманитарных вызовов. По его словам, такие инициативы важны не меньше, чем финансовая помощь — они формируют атмосферу доверия и солидарности.

Инсталляция будет доступна для просмотра в течение трёх месяцев и стала частью партнёрства Киева и Брюсселя — городов-побратимов, которые с 2023 года развивают гуманитарные связи.

Кроме ORIGAMI for UKRAINE, Фонд Андрея Матюхи ранее оказал поддержку детской больнице Охматдет, предоставив ей современную хирургическую систему Thompson для точных и безопасных операций.



