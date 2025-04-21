Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку выражать свою позицию.

В последнее время команда Трампа в контексте предпосылок завершения войны слишком часто упоминает конституцию РФ. Я не слышу никаких ссылок на наш Основной Закон, который международные эксперты всегда оценивали как демократический и прогрессивный.



Так что коротко и популярно напомню важные ПРИПИСИ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ.

1. О территориальном устройстве Украины.

Статья 133 Раздела IX "Территориальное устройство Украины" представляет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ перечень составляющих административно-территориального устройства Украины:

«В состав Украины входят: Автономная Республика Крым, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черкасская, Черновцы.



2. Об изменении территории Украины.

Статья 73 Раздела III "Выборы. Референдум" однозначно определяет, что

«Исключительно Всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины».

Попутно подскажем американским переговорщикам, что так называемые «псевдореферендумы» на оккупированных территориях Украины не имеют никакой правовой основы, учитывая требования нашей Конституции и предписания действующего законодательства.

Если даже Президент или Верховная Рада решили изменить требование ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ согласия УКРАИНСКОГО НАРОДА для изменения территории нашего Государства, то они НЕ СМОГУТ этого сделать, опять же, без Референдума.

Напомню также, что раздел III и соответственно вышеупомянутую статью 73, как определяющие для конституционного строя Украины, защищены 156 статьей раздела XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины. В этой статье четко прописано, что в случае внесения изменений в раздел XIII "внесение изменений в Конституцию Украины" конституционного состава Верховной Рады Украины они «УТВЕРЖДАЮТСЯ ВСЕУКРАИНСКИМ РЕФЕРЕНДУМОМ».

Как видим, ОСНОВНЫЙ ЗАКОН УКРАИНЫ однозначно предусмотрел, что вопросы ТЕРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА УКРАИНЫ в контексте ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРИТОРИИ УКРАИНЫ могут быть решены ТОЛЬКО с согласия УКРАИНСКОГО НАРОДА путем голосования на ВСЕУКРАИНСКОМ.