Гуманитарные миссии БФ Молодежной инициативы «Надежда» продолжают охватывать передовые направления – от Харьковщины до Донетчины, от Запорожского фронта до Кураховского района. В последние выезды команда фонда совместно с партнерами, в частности, с Фондом Николая Томенко «Родная страна» посетила десятки подразделений и передала современное оборудование для связи, защиты и автономной работы в поле.

Военные подтверждают эффективность:

«Дрон начали падать. Видно, что система работает. Днем поставили ночью уже спокойнее», — рассказывает один из бойцов в районе Орехова.

«Связь держалась даже под сильными обстрелами. Привезшие вещи — это не просто техника, это возможность оставаться в строю», — добавляет военный с Покровского направления.

«Поляки не верили, что такое возможно. Когда увидели, как это работает в реальных условиях – сказали: "Это уровень НАТО"», – передает капеллан, сопровождавший иностранную делегацию на восток.

Миссия фонда — спасать жизнь, подчеркивает Валерий Дубиль, председатель наблюдательного совета фонда и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по здоровью нации.

«Мы работаем, чтобы у каждого воина был шанс. Решения, которые мы доставляем на фронт, – не о комфорте. Это о выживании. И каждый день без потерь – это уже победа», – подчеркнул он.

Глава Фонда «Родная страна» Николай Томенко подчеркнул важность таких инициатив: «Объединение усилий разных благотворительных организаций — это наша сила. Благодаря совместной работе мы не просто помогаем фронту, мы демонстрируем общественное единство для победы Украины».

За первый квартал 2025 года фонд передал пособия более чем на 40 миллионов гривен.

Оперативное реагирование, адресная логистика, техническая поддержка — это работает в режиме 24/7 благодаря координации между украинскими меценатами и международными партнерами из Европы.

БФ молодежной инициативы «Надежда» продолжает миссию по самым горячим направлениям. Помощь не прекращается.