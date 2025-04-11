Об этом заявил первый заместитель председателя "УДАР Виталия Кличко", председатель Центрального исполнительного комитета партии Артур Палатный во время открытия "Проектного Хакатона" для участников молодежного движения УДАР.
"Сегодня у вас официально стартует новый этап проекта "Развитие молодежного движения". Это не этап "поговорить и разойтись", а этап действия. Вы уже показали, что вы не просто слушаете. Вы генерируете идеи, вы берете инициативу, вы — делаете. Это и есть настоящая молодежная политика. "Проекты, которые вы. знаете, что самое важное? У вас есть все, чтобы эти идеи стали реальностью: поддержка, ресурсы, команда", - сказал в своем выступлении Артур Палатный.
Он отметил, что участники молодежного движения уже стали частью команды УДАР, а в будущем сформируют новую политическую генерацию.
"Вы сейчас не просто учитесь. Вы — творите свои проекты. Вы лидеры. Вы влияете. И это невероятно круто, потому что именно в таких — активных, умных, неравнодушных — сегодня нуждается Украина. Вы — те, кто уже сейчас формирует новую политическую генерацию. Кто-то из вас через год будет депутатом. А кто-то будет запустить проект. менее важно. Главное — начать.
Глава ЦИК УДАРа отметил, что молодость – это смелость думать нестандартно, спрашивать "а почему нет?", когда другие говорят "так не делается", и брать на себя ответственность, когда другие только критикуют.
"Всем иногда страшно. И все бывают неуверены в себе. Но именно те, кто не останавливается — становится лидером", — подчеркнул Палатный и напомнил историю Виталия Кличко, который после поражения в 2003 году от Леннокса Льюиса пообещал отомстить и стать чемпионом мира. И слова своего сдержал.