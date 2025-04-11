"Сегодня у вас официально стартует новый этап проекта "Развитие молодежного движения". Это не этап "поговорить и разойтись", а этап действия. Вы уже показали, что вы не просто слушаете. Вы генерируете идеи, вы берете инициативу, вы — делаете. Это и есть настоящая молодежная политика. "Проекты, которые вы. знаете, что самое важное? У вас есть все, чтобы эти идеи стали реальностью: поддержка, ресурсы, команда", - сказал в своем выступлении Артур Палатный.