Получил многочисленные обращения от аспирантов об очередной глупой и вредной идее от двойных общин и плагиаторов из МОН и образовательного комитета ВРУ.
Теперь они додумались ввести новый общенациональный экзамен по английскому и украинскому языку еще и… на 3 году обучения?
По факту, это еще одна «СУПЕРидея» как увеличить ненависть к власти и стимулировать выезд молодежи за границу.
О том, как они научились изгонять старшеклассников на обучение в соседние страны Европы, я уже неоднократно писал.
Создается впечатление, что большинство ИНИЦИАТОРОВ этой НЕЗАКОННОЙ ГРАНИЦЫ, которые РЕАЛЬНО сами не учились в аспирантуре и САМОСТОЯТЕЛЬНО не писали свои диссертации, убеждены, что все остальные сегодняшние аспиранты и докторанты ТАК же как и ОНИ
И самое главное.
Предлагаю аспирантам не только рекомендовать этим чиновникам прочитать нашу Конституцию Украины, но и в случае окончательного принятия изменений в Кабминовский «Порядок подготовки аспирантов и докторантов» обжаловать их в суде.
Напомню также о конституционной АКСИОМ предусмотренной в 58 статье ОСНОВНОГО ЗАКОНА УКРАИНЫ:
«Законы и другие нормативно-правовые акты НЕ ИМЕЮТ ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность личности».
П.С. А потом они создают очередное Министерство на деньги налогоплательщиков для возвращения украинцев домой.