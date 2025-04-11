Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Получил многочисленные обращения от аспирантов об очередной глупой и вредной идее от двойных общин и плагиаторов из МОН и образовательного комитета ВРУ.

Теперь они додумались ввести новый общенациональный экзамен по английскому и украинскому языку еще и… на 3 году обучения?

По факту, это еще одна «СУПЕРидея» как увеличить ненависть к власти и стимулировать выезд молодежи за границу.

О том, как они научились изгонять старшеклассников на обучение в соседние страны Европы, я уже неоднократно писал.

Создается впечатление, что большинство ИНИЦИАТОРОВ этой НЕЗАКОННОЙ ГРАНИЦЫ, которые РЕАЛЬНО сами не учились в аспирантуре и САМОСТОЯТЕЛЬНО не писали свои диссертации, убеждены, что все остальные сегодняшние аспиранты и докторанты ТАК же как и ОНИ

И самое главное.

Предлагаю аспирантам не только рекомендовать этим чиновникам прочитать нашу Конституцию Украины, но и в случае окончательного принятия изменений в Кабминовский «Порядок подготовки аспирантов и докторантов» обжаловать их в суде.

Напомню также о конституционной АКСИОМ предусмотренной в 58 статье ОСНОВНОГО ЗАКОНА УКРАИНЫ:

«Законы и другие нормативно-правовые акты НЕ ИМЕЮТ ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность личности».

П.С. А потом они создают очередное Министерство на деньги налогоплательщиков для возвращения украинцев домой.