Премьер-министр Крыма в 1998-2005 годах Сергей Куницын рассказал о периоде, когда был мэром Севастополя, как наводил в городе порядок и пытался создать там свободную экономическую зону, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, когда он в 2005 году стал мэром Севастополя, город утопал в грязи, мусор не вывозили, Памятник затопленным кораблям падал, Графскую пристань сожгли цыгане на свадьбе, Приморский бульвар был разбит, поэтому, когда он приехал, всех подчиненных собрал на суботник. Как вспоминает экс-чиновник, он тогда был в спортивной одежде, а остальные – в костюмах и галстуках, но 10 самосвалов мусора собрали.

«Я вызвал командующего российским Черноморским флотом и сказал: «В советское время это был самый чистый город, здесь матросы шли, если кто-то бросал бычок, ему говорили: «Гражданин, поднимите». А мне мне командующий говорит, что они же в иностранном государстве, у них 10 метров от гарнизона. И я говорю: «Тогда вы больше никуда не выедете. Вы почему без сопровождения ГАИ ракеты возите?». И вообще 400 российских флагов в городе, украинских – 4. Я Яценюку позвонил, он мне поездом передал 400 флагов украинских, я сказал: «Флаги российские над штабом флота и над гарнизонами большими, 4 флага, а 400 украинских флагов развесить», - рассказывает Сергей Куницын.

Также, продолжает гость программы, он построил в Севастополе современную мусорку, газовое кольцо, начал давать квартиры украинским морякам, выбил деньги на празднования дня города, построил Банковскую академию Украины.

«Как человек, создавший экономическую зону «Сиваш», я продвигал идею «Севастополь – украинский Сингапур». Я в Сингапуре был в 1995 году на Конгрессе свободных экономических зон, когда делал «Сиваш». Я был просто в шоке от этого чуда, построенного вообще на болоте. А Севастополь – это тот же Сингапур. Бухты есть, аэродром есть, в радиусе 600 км – куча стран. Только в Сингапуре не было российского флота. Ющенко подписал указ о создании свободной экономической зоны Севастополь, Тимошенко приняла постановление Кабинета министров, я внес проект закона в Верховную Раду. россияне поняли, куда я двигаю. 70% севастопольцев на момент моего ухода видели будущее Севастополя как свободной экономической зоны в составе Украины», - заключает Сергей Куницын.

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