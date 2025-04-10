Следует отметить активную работу коллектива во главе с Татьяной Кербут, который в соответствии с предписаниями «Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов», обозначил все свои объекты историко-культурного наследия соответствующим международным охранным знаком.

Во время пребывания в Батурине руководители делегации КНУСА передали в школу и дошкольное учреждение городка новейшие книги национальных издательств в рамках проекта «Украинская книга – детям Украины».



Николай Томенко заметил, что нужно сделать все, чтобы не допустить закрытия или сокращения полноценных средних школ в таких исторических городках, как Батурин. Ведь славная и трагическая история наших ГЕТМАНСКИХ СТОЛИЦ является своеобразной охранной грамотой и основанием для их постоянной государственной поддержки.



