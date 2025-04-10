Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подписал распоряжение, которым упразднил предыдущее назначение Николая Поворозника первым заместителем. В заявлении, опубликованном в его телеграмм-канале, Ткаченко объяснил причины увольнения - в частности, системное игнорирование поручений, затягивание документооборота и многочисленные нарушения в сфере закупок.

По словам Ткаченко, Поворозник не предоставил отчет о пропусках на передвижение во время комендантского часа. Кроме того, он, как чиновник, курировавший аппарат КГГА, создавал препятствия в работе военной администрации. В результате задержка проектов, имеющих значение для экономики и обороны столицы.

Отдельно начальник КМВА упомянул более 100 зафиксированных нарушений в госзакупках в 2024 году. В частности, речь идет о 8 миллиардах гривен бюджетных средств. Также было упомянуто о возможном хищении около 60 миллионов гривен, предназначенных для помощи тяжелобольным.

Ткаченко заявил, что обратится в правоохранительные органы, чтобы те дали оценку действиям бывшего зама.

Николай Поворозник работал в столичной администрации более двух десятилетий. Начинал в 2001 году, как специалист управления предпринимательства. Занимал должности в департаментах экономики, промышленности, инвестиций. Первым заместителем главы КГГА стал в 2016 году. В этой должности отвечал за бюджетную сферу, экономику, а также работу аппарата администрации.