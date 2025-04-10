Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" передал новую партию высокотехнологичного оборудования для нужд Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Передача состоялась при участии главы наблюдательного совета фонда, первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерия Дубиля, общественного деятеля Виты Присяжнюк и волонтера Евгения Довбни.

Разведчики получили:

- 5 мощных широкочастотных РЭБ-систем «Апостол» на базе автомобилей;

- РЭБ-рюкзаки для пехоты;

- антидроновое ружье;

- 10 дронов DJI Mavic;

- БПЛА самолетного типа;

Другие новые образцы военных разработок, предназначенные для аэроразведки и борьбы с вражескими беспилотниками.

По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, такая техника крайне важна для эффективного выполнения боевых задач и сохранения жизней военнослужащих.

«Для нас это не просто железо — это глаза, уши и щит наших бойцов. В современной войне технология – не преимущество, а необходимость. Спасибо за поддержку», — отметил военный разведчик, участник боевых действий с позывным «Сокол».

Председатель наблюдательного совета БФ «Надежда» Валерий Дубиль подчеркнул, что эта инициатива результат объединения усилий многих людей: «Мы работаем командой, где каждый знает свою роль. Кто воюет, кто обеспечивает техникой, кто поддерживает ресурсами. От этого зависит успех нашего общего дела».

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" продолжает реализовывать гуманитарные и оборонные инициативы, привлекая партнеров, производителей и волонтерские сети.