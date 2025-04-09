В самом сердце столицы — на перекрестке Крещатика и Прорезной — нет полноценного наземного пешеходного перехода. Это перекресток рядом со зданием мэрии, Майданом Незалежности, центральным входом в метро "Крещатик" и дорогой к Золотым воротам. Несмотря на ежедневный поток киевлян, туристов, людей с инвалидностью и родителей с колясками, на всю улицу здесь действует только один наземный переход.

Видео с обращением к киевлянам записал Тимур Ткаченко – начальник Киевской городской военной администрации и разместил в телеграмм канале.

Как отмечает Ткаченко, остальные переходы через Крещатик — подземные. Темные, неудобные, часто опасные. И полностью неадаптированы для людей с ограниченной мобильностью. Несмотря на это, Крещатик является частью будущего безбарьерного маршрута, который должен соединить Майдан, военный госпиталь и Центральный железнодорожный вокзал.





Поэтому, по мнению Ткаченко, обустройство перехода на ключевом участке, как утверждает Тимур Ткаченко, блокируется намеренно.

"Коммунальщики получили четкую задачу не допустить появления перехода. Решение саботируется директором Департамента транспортной инфраструктуры Русланом Кандибором и его заместителем Валентином Кульбаком. Причина — личная неприязнь. Но страдают от этого не они, а все, кто ежедневно пользуется центром города" , — отметил Ткаченко.





Он отмечает, что обустройство перехода уже согласовано с полицией и имеет логическую поддержку со стороны общества. Начальник КМВА требует от городских служб ответственной позиции и напоминает: " Комфорт жителей и гостей столицы нельзя приносить в жертву политическим играм" .







