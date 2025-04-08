Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что многие украинцы не увидели в аптеках обещанного снижения цен на медикаменты и объяснила, почему так произошло и изменится ли что-то, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как напоминает журналистка, с начала марта заработало новое регулирование фармацевтического рынка, которое должно было привести к снижению цен на некоторые лекарства почти на 30%. Однако, констатирует она, на практике все оказалось не столь радужно, потребители и дальше продолжают покупать дорогие медикаменты.

«Издание OBOZ.UA разобралось, что же происходит с ценами на самом деле. По подсчетам экспертов, подорожание лекарств за последние годы в Украине составило 120%. Также, по данным МОЗ, стоимость медикаментов украинского производства увеличилась от 26 до 131%, причем самые популярные препараты демонстрируют рост от 70 до 110%. При этом перед объявлением понижения цен на лекарства с 1 марта производители заранее подняли стоимость. Пик такого подорожания пришелся на январь 2025 года, когда стоимость выросла более чем на 30%», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Президент Ассоциации производителей лекарств Украины Петр Багрий, отмечает она, не отрицал факт подорожания лекарства, но от ответа уклонился, а также он не признал, что конечная цена медпрепаратов в аптеках преимущественно зависит именно от производителей. Но по данным аналитической компании Proxima Research, рассказывает журналистка, почти 72% стоимости лекарств в Украине формируют именно производители, при этом аптечная наценка составляет всего 14-15%, это самый низкий уровень в Европе.

«Багрий не отрицал, что многие препараты так и не подешевели, но заверил, что это временное явление. Мол, во-первых, цены снизились на 30% на лекарства, которые определил президент, во-вторых – работа по дальнейшему снижению цен продолжается и еще ничего не завершено», - добавляет Екатерина Котенкова.

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