Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

На этой неделе Киевсовет должен пройти важное и судьбоносное испытание. Депутаты наглядно продемонстрируют киевлянам:



готовы ли они отмежеваться от истории с позорным и циничным хищением столичной земли, о чем идет речь в так называемых «пленках Комарницкого», или они снова выберут доллары, а не совесть.



Как известно, уже более 40 депутатов подписались под требованием об отставке секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, который, по информации НАБУ, является одним из фигурантов организованной земельной коррупционной мафии Киева.