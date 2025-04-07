На этой неделе Киевсовет должен пройти важное и судьбоносное испытание. Депутаты наглядно продемонстрируют киевлянам:
готовы ли они отмежеваться от истории с позорным и циничным хищением столичной земли, о чем идет речь в так называемых «пленках Комарницкого», или они снова выберут доллары, а не совесть.
Как известно, уже более 40 депутатов подписались под требованием об отставке секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, который, по информации НАБУ, является одним из фигурантов организованной земельной коррупционной мафии Киева.
В то же время, по инсайдерской информации известно, что ближайшее окружение Виталия Кличко (напомним, что секретарь Киевсовета Бондаренко долгое время был его помощником) стремится «своих не сдавать» и всячески ищет возможность сохранить своего токсичного и бездипломного секретаря Киевсовета в должности. Первый шаг уже сделан – городской голова отстранил Бондаренко только от ведения заседаний и стремится оставить в должности.
Однако всем понятно, что такой хитрый тактический шаг не имеет никакого отношения к справедливому и европейскому принципу ответственности. Более того, согласно действующему законодательству секретаря Киевсовета избирают и увольняют депутаты, а не городской голова.
Следующее заседание Киевсовета является знаковым и ответит на вопрос:
способно большинство Киевсовета осудить коррупционные действия чиновников Киева или в дальнейшем будет нести общую моральную и политическую ответственность за коррупционный скандал по так называемому делу Комарницкого.
Справочно.
По информации НАБУ у лиц, связанных с бывшим руководителем фракции Черновецкого Денисом Комарницким, которого правоохранители считают организатором преступной группы в КГГА и Киевсовете, во время обысков в банковских ящиках было обнаружено более 6,4 миллиона долларов, 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен.