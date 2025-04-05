Подразделения спецназначения "Омега" празднуют 22 года с момента своего создания. За эти годы они стали символом бесстрашия, высокого профессионализма и новой эпохи ведения войны.

Больше, чем спецназовцы

Подразделение «Омега» – это элита среди воинов Нацгвардии. Их называют бескомпромиссными, решительными и боевыми братьями, которые не сдаются ни при каких обстоятельствах. История «Омеги» — это хроника фронтового героизма, преданности присяге и ежедневной тяжелой работе в самых горячих точках войны.



«Это боевое братство, выдержанное в самых тяжелых боях. Воины, которые без страха встречают врага и дают сокрушительный ответ», — говорится в обращении к бойцам.





Новое время — новые технологии

Сегодня Омега не просто штурмует враждебные позиции, но и ведет высокоточную войну с неба. Благодаря отряду ударных дронов «Крылья Омеги» украинское небо стало смертельной ловушкой для окупантов.



Уже уничтожены десятки единиц вражеской техники, артиллерии, бронемашин и орудий. Все это без потерь с нашей стороны, с точностью до метра. "Это новая эра ведения войны, где дрон - такое же грозное оружие, как и танк", - отмечается в сообщении.

На передовой с 2014 года

С начала войны в 2014 и до полномасштабного вторжения в 2022 «Омега» всегда на передовой. Там, где тяжелее всего, где каждый метр — цена в жизнь. На пограничных, в окопах, в штурмах эти ребята первыми идут в бой.

Их работа незаметна, но результат очевиден. Уничтожены колонны техники, зачистка важных объектов, сохранены жизнь собратьев.

Почет героям и память о павших

В день 22-й годовщины «Омеги» бойцов поблагодарили за мужество, выдержку и самоотверженность. Особенно тепло вспомнили тех, кто отдал жизнь за Украину.

«Их подвиг – неоценим. Их жертвенность — наш моральный компас, ведущий к победе», — отметили в обращении.









