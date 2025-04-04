Здесь мои коллеги преподаватели и учителя обратили внимание на новый учебник по истории Украины для 11 класса. Впервые прочитал о нем в статье Марии Воротило.



Поэтому и я решил посмотреть, как авторы описывают период нашей истории с 1946 по 2024 год. Об исторических неточностях, особом уважении к русскоязычным деятелям культуры и игнорировании знаковых личностей национальной культуры, неполной или искаженной информации о политической жизни страны в другой раз. Приведу только один пример. Авторы расскажут о наших объектах в ЮНЕСКО и почему-то предлагают школьникам только часть из общего перечня. Почему?



Но больше всего поражает политическая ангажированность создателей учебника для старшеклассников. Если сравнить периоды жизни новейшей Украины через деятельность всех президентов, то бросается в глаза неприкрытый пафос относительно выдающегося «реформатора», «дипломата» и «военачальника» Зеленского и его команды. О деятельности других президентов. - краткая информация и 2-3 фото. О президенте Зеленского пространный материал и …8 фотоснимков. Одна из самых показательных в этой пафосности авторов подписана так:

"Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель офиса Президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк записали видеообращение возле здания офиса Президента и сообщили, что остаются в Киеве исполнять свои обязанности. 25 февраля 2022 г."

Правда, на фото Арахамии и Шмыгаля увидеть не удается!

Но самая показательная задача для школьников под этим фото:

«Выразите мнение о важности этого шага для устойчивости Украины в начале широкомасштабного вторжения России».

Еще один пример провластной гибкости создателей «Истории Украины» мы видим в разделе о деятельности Верховной Рады времен Леонида Кравчука и Ивана Плюща. Этот период проиллюстрирован 9-м фото Зеленского, выступающего в Верховной раде со Стефанчуком в президиуме? Ну и, конечно, «учебник» подтверждает иллюстрациями с Ермаком, Стефанчуком, Резниковым… кого мы обязаны благодарить за наше «счастливое будущее».

И самое главное. В школьный учебник уместно вносить периоды завершенных циклов истории и соответственно отработанных каденций Президентов. Оно и логичнее и справедливее.

