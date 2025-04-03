На современном рынке бытовой химии конкуренция постоянно растет. В этой индустрии тренды задает производственная компания Украинские Химические Технологии во главе с ее генеральным директором Павлом Бартковским, которая уже более двух десятилетий занимается производством моющих и дезинфицирующих средств.

Гели для стирки – что выбрать, когда есть из чего выбирать? Попробуем вместе разобраться в этом сложном вопросе.

Согласно статистике за 2024 год, до 60% от покупок украинцев в сегменте бытовой химии составляют средства для стирки. Безусловно, эта цифра включает данные о покупках как порошков, так и гелей для стирки (в разной форме фасовки).

Какие бренды мы вспоминаем, когда нас просят сказать, чем пользуется «хорошая хозяйка дома»? Конечно, Ariel, Persil или Tide. А что, если мы скажем, что у нас есть бренды, которые не просто не уступают по качеству, но и настолько оптимальны по цене, что с успехом завоевывают рынки США и Европы?

Начнем с того, что компания «Украинские Химические Технологии» (UHT) зарекомендовала себя как надежный производитель с 2000 года, предлагая потребителям продукцию высокого качества по доступным ценам. Несколько лет назад компания, на тот момент занимая лидирующие позиции в Украине в производстве моющих и дезинфицирующих средств, решила сделать следующий шаг и запустить линейку бытовой химии, необходимой в каждом доме (а также в офисе, отеле, ресторане и кафе).

Вот что по этому поводу говорит генеральный директор компании, Бартковский Павел Витальевич: «на стратегической сессии, после тщательного анализа, мы решили, что наших производственных мощностей, опыта, профессионализма R&D, системы контроля качества ингредиентов и готовой продукции вполне достаточно для того, чтобы войти в новую для себя нишу».

Так, неожиданно для себя, рынок Украины познакомился с линейкой гелей для стирки (и это не считая средств для кухни и ванной, жидкого мыла и средств для мытья посуды и т. д., всего 180 SKU) под ТМ Balu и ТМ Lilu, которые сочетают в себе эффективность, безопасность и экономичность… и рынку это понравилось!

А почему, собственно, понравилось?

Первое, что хотелось бы отметить: продукция UHT соответствует высоким стандартам качества, что подтверждается наличием соответствующих сертификатов ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 и ISO 14001:2015. Гели для стирки под ТМ Balu и ТМ Lilu проходят строгий контроль на всех этапах производства, начиная от подбора сырья и заканчивая упаковкой готовой продукции, что гарантирует потребителям безопасность использования и эффективность в стирке. Второе – это сама линейка продукции.

Например, ТМ Balu предлагает разнообразие гелей для стирки, разработанных с учетом различных потребностей потребителей: сейчас это 7 различных видов гелей для стирки, включая гели с энзимами, которые могут решить проблему стирки даже у самых требовательных потребителей.

Некоторые гели для стирки, как BALU® GEL, подходят для стирки любых типов тканей, обеспечивая безупречную чистоту и свежесть, а некоторые, как BALU® Delicate, – для деликатных тканей. BALU® Fresh White предназначен для белых вещей, эффективно удаляет пятна и предотвращает посерение тканей, а BALU® Black Power – для стирки черных тканей. BALU® Color был специально разработан для стирки цветных тканей, позволяя сохранять яркость и насыщенность цветов, а BALU® Color PRO с энзимами – следующий шаг в бережной стирке цветных вещей. Даже для детских вещей есть средство: BALU® KIDS – гипоаллергенный гель, безопасный для чувствительной кожи малышей.

А что насчет ТМ Lilu? ТМ Lilu ориентирована на более экономных потребителей, которые ценят сочетание качества и доступности. В ассортименте представлены три вида универсальных гелей для стирки с разными ароматами: Lilu Universal, Lilu Aroma Paradise, Lilu Sea Breeze. Все они предназначены для стирки как белых, так и цветных вещей, предотвращая выцветание и сохраняя глубину цвета.

Третьим идет доступность гелей под ТМ Balu и ТМ Lilu. Компания UHT стремится предоставить качественную продукцию по разумной цене, делая ее доступной для всех. Разработанная и подтвержденная в лабораториях (а уже и десятками тысяч потребителей) концентрированная формула позволяет экономно расходовать гели, что значительно снижает затраты на стирку. На четвертое место мы поставим упаковку. Гели для стирки ТМ Balu и ТМ Lilu имеют удобную упаковку с мерным колпачком, что облегчает дозирование средства. Проведенное исследование предпочтений потребителей позволило разработать удобные формы упаковки – от дой-паков по 1,5 л до 5,7 л канистр, что реально покрывает потребности в стирке у всех существующих и потенциальных покупателей.

Что же потребители еще говорят об этих гелях?

Самое важное – это то, что многие потребители отмечают высокую эффективность гелей ТМ Balu и ТМ Lilu в борьбе с различными видами загрязнений. Затем выделяют приятные ароматы, которые остаются на белье после стирки, а также бережное отношение к тканям. Особенно подчеркивают гипоаллергенные свойства некоторых продуктов, что важно для семей с маленькими детьми и людей с чувствительной кожей.

Выводы: Гели для стирки под ТМ Balu и ТМ Lilu от компании «Украинские Химические Технологии» являются удачным, продуманным сочетанием качества, эффективности и доступности. Сертифицированное производство, широкий ассортимент, экологическая безопасность и экономичность делают эти средства достойным выбором для каждой семьи. Выбирая гели для стирки от UHT, потребители получают надежного помощника в уходе за одеждой и текстилем.

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