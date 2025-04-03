В Международный день детской книги на «Праздник несбыточных книгочитателей» в Национальную библиотеку Украины для детей посетило столько читателей и гостей, что зрительный зал был переполнен. Приготовления к заключительному празднику начались заранее – еще с первого дня, когда официально стартовала Всеукраинская неделя детского чтения (21 марта). Потому что в Международный день детской книги, в день рождения датского сказочника Ганса Кристиана Андерсена, Национальная секция IBBY, Национальная библиотека Украины для детей не только награждают лауреата Всеукраинской литературной премии имени Всеволода Нестайко, но и подводят итоги Всеукраинской недели детского чтения - 2025



и всегда невероятно радуемся. Ведь именно сейчас от нас, взрослых зависит качество детства малых украинцев, кто в это сложное время находится здесь, дома, на родной земле. Вместе с нами на праздновании генерал-майор СБУ Юлия Лапутина, председатель Международного женского движения «За семейные ценности» Наталья Федорчук, председатель общественного движения «Родная страна» Николай Томенко, митрополит Переяславский и Вишневецкий отец Александр, начальник Управления издательского дела и библиотечной деятельности в Украине, Институт им. Юнуса Эмре в Киеве, Генерального штаба ВСУ, военнослужащие, издатели, писатели, журналисты и т.д.

Со сцены всех присутствующих в зале поздравили Людмила Фить, Юлия Лапутина, Николай Томенко, Али Огузхан Юксель, отец Александр.

В начале марта во всех библиотеках Украины опытных читателей-лидеров попросили назвать пять лучших книг украинских авторов. Более 6 тысяч детей приняли участие в опросе. В каждой области анкеты обобщили и выбрали 5 книг, лучших в рейтинге. Топ-5 от каждой области страны представлены на интерактивной книжной карте на сайте НБУ для детей. В «длинный» список вошло 62 книги. За неделю чтения читатели целой страны имели возможность проголосовать за любимую книгу. И по результатам работы читательского жюри со всей Украины сегодня на празднике присутствовали видео, модератор объявила 5 лучших книг, которые читатели рекомендуют обязательно прочитать! Это книги Ольги Салипы «Тайна замка-корабля», Светланы Вертолы «Лель», Галины Вдовиченко «36 и 6 кошек», Ивана Андрусяка «28 дней из жизни Бурундука», Саши Дерманского «Великолепное Чудовище».

Книги – это не просто страницы с текстом, часто – настоящие лабиринты, порталы в другие реальности. Прямо в зале во время мероприятия те участники действа, кто нашел под сиденьем понравившуюся, приняли участие в книжной экспресс-игре «Угадай, кто ты». Дети и взрослые, участники игры, прокачали свой интеллект и легко доказали, что мозг людей, читающих книги, работает лучше ChatGPT, а воображение – круче спецэффектов!

Уже четвертый год в Международный день детской книги происходит очень важное событие для украинских писателей – вручение Всеукраинской литературной премии Всеволода Нестайко – книжной награды за лучшую современную детскую книгу. Начала ее Украинская секция Международного совета детской и юношеской книги (UA IBBY), Национальная библиотека Украины для детей совместно с семьей Всеволода Нестайко при поддержке Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Премия присуждается за лучшие книги для детей младшего и среднего школьного возраста. Это могут быть приключенческие, реалистичные, исторические, фантастические или детективные прозаические произведения. Главное, чтобы они несли свет, добро и оптимизм, как книги Всеволода Нестайко. Такие истории помогают детям познавать мир, развиваться, учиться искренности, доброте, поддерживать друг друга, любить свою страну и гордиться украинскими корнями. Выбранное произведение должно быть высокохудожественным и написанным в стиле Всеволода Нестайко.

Генеральный директор НБУ для детей вручила награду лауреате Всеукраинской литературной премии имени Всеволода Нестайко – 2024 украинской писательнице Елене Финберг за чрезвычайно увлекательную книгу «Невероятные приключения Кота Бучика» (кстати, есть еще две книги-продолжения – о приключениях кота Бучика).

Елена Финберг – «переводчица из кошачьего языка» – искренне поблагодарила за признание его творчества, рассказала интересную историю из своего писательского опыта, посоветовала детям быть, как Бучик, – харизматичными, решительными, умными, смелыми, находчивыми и всегда победителями. Больше историй о коте Бучике и книгах о нем читатели могли услышать от Елены Финберг во время встречи уже по завершении торжеств.

А гости в зале смогли увидеть короткую зарисовку о событиях недели чтения в главной детской библиотеке. События недели происходили на пяти локациях, на одной из которых встречались друзья кота Бучика.

Военный оркестр 25 бригады охраны общественного порядка им. Князя Аскольда Национальной гвардии Украины раз украсил наш праздник, наполнил его живыми звуками, подарил незабываемые мгновения радости (дирижер - Василий Канчий). Патриотические мелодии в исполнении музыкантов и солистов тронули зрителей до слез.

Не с пустыми руками посетили праздник и наши иностранные гости – представители от Посольства Литовской Республики в Украине. Среди них была Лорета Бержанскене – заведующая отделом информационных ресурсов Библиотеки литовского города Варена. Госпожа Лоретта была в восторге от нашей библиотеки и малых читателей, поздравила всех присутствующих с праздником книгочтения, а также передала для библиотеки бесценный подарок – набор книг, таким образом пополнив фонды документов на иностранных языках.

Друг библиотеки Тарас Бубнов, командир 321-го отдельного батальона терробороны, получил на празднике художественный подарок от библиотеки – артобъект из артефакта, тубус из-под снаряда, мастерски разрисованный художницей и читателями библиотеки.

И хотя торжества пришлось завершать, однако праздник книгочитания продолжается всегда, благодаря, в частности, и нашим несгибаемым защитникам, а книга добавляет мудрости, каждое слово – веры в собственные силы, каждая страница – приближает Украину к нашей общей победе. Мы ведь уверены: Украина читает – Украина побеждает!