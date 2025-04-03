Искусственный интеллект называют технологией, которая в ближайшие годы будет определять будущее бизнеса и общества. Именно о вызовах и перспективах внедрения ИИ в Украине говорили 28 марта на AI Day 2025, организованном Forbes Ukraine.

Фото: AI Day 2025 Forbes Ukraine



Как отмечает Zaxid.net, AI Day 2025 стал первой в Украине конференцией, полностью посвященной применению ИИ в бизнесе. Участники обсуждали влияние искусственного интеллекта на экономику, юридические аспекты интеграции новых технологий и появление новых управленческих ролей.





Фото: вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров на AI Day 2025, Forbes Ukraine



Среди приглашенных спикеров — вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, основатель Netpeak Артём Бородатюк, глобальный руководитель Nvidia AI Technology Centre Саймон Си, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов и другие лидеры технологической отрасли.

Фото: Данило Цьвок, Вадим Власенко, Владимир Кобыцкий , Артем Скрыпник



Генеральный директор FAVBET Tech Артем Скрыпник принял участие в панельной дискуссии «Функция — AI-директор. Когда открывать вакансию?» Вместе с AI-директором EPAM Вадимом Власенко, Chief AI Officer Минцифры Данилом Цветком и Head of AI в MacPaw Владимиром Кобыцким он обсудил ключевые факторы, определяющие готовность компаний к созданию позиции AI-директора, необходимые компетенции такого специалиста и пути эффективного внедрения AI-стратегий.





Фото: Артем Скрыпник на AI Day 2025 Forbes



Во время обсуждения Артем Скрыпник подчеркнул важность осознанного подхода к внедрению ИИ:

«Интеграция искусственного интеллекта — это стратегически важный шаг для развития современного бизнеса. Это не просто автоматизация или оптимизация процессов — это возможность масштабировать компанию, улучшить качество продукта и предложить клиентам персонализированный опыт. AI-директор помогает выстроить грамотную стратегию и обеспечивает конкурентные преимущества на рынке. Важно не просто внедрять ИИ, а делать это осознанно — с пониманием бизнес-целей и потенциала технологии».

Фото: AI Day 2025 Forbes Ukraine

В FAVBET Tech отмечают: жизнеспособность многих компаний сегодня напрямую зависит от скорости адаптации к AI-революции. Такие события, как AI Day от Forbes Ukraine, предоставляют украинскому бизнесу уникальную возможность для обмена опытом и создания конкурентных преимуществ на глобальном технологическом рынке.