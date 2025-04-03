Журналистка Катерина Котенкова заявила, что уже даже Омбудсмен Лубинец признал нарушения со стороны представителей ТЦК во время мобилизации.

Об этом она рассказала на канале "Знай.ua".

«Будут ли изменения в работе ТЦК в апреле? Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявил, что нарушения прав граждан во время мобилизационных мероприятий являются системными и массовыми. Об этом он сообщил в своем обращении 26 марта. По его словам, случаи незаконных задержаний и насилия со стороны работников ТЦК и СП стали распространенной практикой», – отмечает Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, по словам Лубинца, создается впечатление, что незаконные задержания и избиения со стороны представителей ТЦК стали вирусным трендом, и, чтобы это остановить, нужна жесткая реакция государства. Лубинец был готов предоставить детальный анализ ситуации в Верховной Раде, однако, подчеркивает журналистка, голосов для его вызова на отчет не хватило.

«Основные нарушения, которые зафиксировал Лубинец: физическое насилие, умышленные ДТП (случаи, когда работники ТЦК намеренно сбивают велосипедистов, мотоциклистов, чтобы их принудительно остановить), ограничение прав на защиту (недопуск адвокатов к задержанным и укрывательство информации об их месте нахождения), принудительное подписание. Лубинец подчеркнул, что ситуация нуждается в немедленной реакции государства для соблюдения прав человека в рамках мобилизационного процесса», - рассказывает Екатерина Котенкова.

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https://youtu.be/AOwVi5KQ8gI