На фоне геополитических дискуссий и ожидания перемен на фронте, депутаты, которые уже 5 лет и 8 месяцев безбедно заседают в ВРУ, зарегистрировали очередной скандальный законопроект 13120.



Авторы законопроекта - депутаты от Слуги народа» и «Голоса» новую волну выезда детей и родителей за границу.





В соответствии с предписаниями законопроекта 13120 предусматривается:

- до 1 сентября 2025 г. общины должны создать сеть лицеев, иначе такое решение будет принимать КМУ;

- с 2027 года 10-12 классы будут делиться на группы, а которых минимальное количество учащихся должно быть 24 в классе, а по меньшей мере 288 в лицее;

– начальную школу отделят от лицеев.



Депутаты решили еще и нанести удар по прифронтовым и пограничным школам, поскольку определяют, что в классах с дистанционным образованием должно быть не менее 20 детей, в то время как сейчас не менее 5.

Кроме того, остается в силе Постановление КМУ о ЗАБОРОНЕ осуществлять финансирование учреждений общего среднего образования за счет образовательной субвенции, количество учащихся в которых составляет с 1 сентября 2025 г. - менее 45 человек, с 1 сентября 2026 года - не менее 60 человек.

Если такой закон будет принят, то это приведет к полному уничтожению школ в селах и городках Украины. Ведь ликвидация 10-11 классов в нынешних гимназиях будет оставлять только один вариант для родителей - возить старшеклассников в крупные города, где в лицее смогут набрать не менее 12 групп на параллели и не менее 288 учеников 10-12 классов.

Конечно, депутатов, среди которых и далекие от образования лица и известные плагиаторы, не интересует, как будут добираться, питаться и проживать несовершеннолетние девушки и парни, которым они запрещают учиться в 10-12 классах по месту жительства или даже в соседних селах или городках.

Следует учесть еще и тот факт, что современные архитектурные ансамбли школ не предусматривают возможности обеспечить обучение 12 параллелей.

А о наглом и циничном НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ (статья 53) относительно гарантирования ДОСТУПНОСТИ и БЕСПЛАТНОСТИ полного среднего образования уже и говорить нечего!





Стоит также напомнить, что такие радикальные реформы во время войны и в условиях тотального невосприятия нынешнего дерпутатского корпуса (напомню, что ВРУ не доверяют 77 процентов граждан, при том, что полное доверие составляет лишь 1,9%) является вредительством и печальным примером антигосударства.

Радует при этом только тот факт, что не молчат родители и учителя, особенно города Киева. Ибо только солидарная позиция образовательного сообщества может остановить очередные эксперименты над школьниками и студентами невежд, двойных граждан и грантожеров из ВРУ и МОН.

И еще одно важное предложение.

Поскольку нынешний состав Верховной Рады уже давно потерял ОБЩЕСТВЕННУЮ легитимность и 8 месяцев работает больше своего конституционно определенного срока (выборы ведь невозможны в условиях военного положения), предлагаю:

- ввести МОРАТОРИЙ на рассмотрение в ВРУ на время военного положения законопроектов, предусматривающих радикальные общественные изменения устоявшихся норм и предписаний функционирования системы образования, здравоохранения, культуры и т.п.;

- перевести депутатов Верховной Рады и их помощников по бюджетному содержанию в статус деятельности на общественных началах (поскольку их 5-летний срок уже давно истек);

- на пленарных заседаниях рассматривать только те законопроекты и решения, которые касаются обеспечения ВСУ и жизнедеятельности Украины в условиях военного положения.

Ведь совершенно очевидно, что в последний период депутаты фактически используют парламент только для своей партийной пропаганды и политической рекламы. Здесь в очередной раз требую отменить почти миллиардное бюджетное финансирование парламентских партий!

Итак, перефразируя классику:

чем меньше будут работать в пленарном режиме эти, прости Господи, народные депутаты, тем лучше для украинского народа!