На передовые позиции Харьковского и Донецкого направлений были переданы новейшие системы радиоэлектронной борьбы.

Благотворительный фонд молодежной инициативы «Надежда» вместе с партнерами обеспечил украинских военных свыше 20 современных РЭБ-комплексов, способных противодействовать враждебным беспилотникам, средствам связи и навигации противника.

Помощь получили военные части в Волчанске, Купянске, Чугуеве, Изюме, Краматорске, Славянске, Петропавловке и Дружковке.

Фонд передал:

- более 20 широкочастотных РЭБ-комплексов, среди которых легендарный «Апостол»

– 15 зарядных станций мощностью 2.0 кВт

– 10 комплектов Starlink

– 1500 единиц медикаментов и витаминов

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета фонда Валерий Дубиль подчеркнул, что современные системы радиоэлектронной борьбы стали ключевым элементом защиты украинских военных от атак дронов:

«РЭБ-комплексы значительно уменьшают риски для наших защитников. Они блокируют каналы связи вражеских беспилотников, делают невозможным точную наводку управляемых боеприпасов и помогают украинским военным эффективнее действовать на поле боя. Наша цель – максимально обеспечить армию такими технологиями».

Украинские танкисты, получившие РЭБ-системы, отмечают их эффективность в защите от атак FPV-дронов:

«Раньше на поле боя приходилось постоянно находиться в напряжении – дроны прилетали неожиданно, и времени на реакцию почти не было. Теперь ситуация изменилась: вражеские дроны просто падают или теряют сигнал. Это дает нам шанс не просто выжить, а выполнить задание и вернуться к своим», – рассказывает один из командиров танкового экипажа.

Медики также подтверждают жизненную важность новых РЭБ-комплексов:

«Один из наших экипажей эвакуации попал под атаку дронов-камикадзе. Уже готовились к худшему, но как только вражеские дроны вошли в зону действия РЭБ – они просто перестали реагировать на команды оператора. Это спасло нас и раненых», – делится медик эвакуационного экипажа.

Военные сравнивают РЭБ со щитом или зонтиком от атак дронов:

«Когда РЭБ включен, ты чувствуешь себя под невидимым зонтиком. Дроны не могут нас найти, их операторы теряют управление, а это значит, что у нас есть шанс выполнить задание и вернуться живыми», – говорят бойцы на передовой.

По оценкам военных, переданные РЭБ-системы уже позволили снизить эффективность атак дронов армии РФ на 60% и сократить риск радиоуправляемых взрывов на 50%.

С начала полномасштабного вторжения фонд реализовал более 220 гуманитарных миссий, направленных на обеспечение украинских военных техническим оборудованием, средствами связи и медициной.