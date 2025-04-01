Как эти реалии влияют на качество образования и почему в каждую программу теперь внедряют компонент ментального здоровья, — объяснил депутат Киевсовета Андрей Витренко.

Сегодня в высших учебных заведениях Украины учится около миллиона студентов, а еще работает более 100 тысяч научно-педагогических работников. Но эта цифра не только о знаниях, но и о вызовах.

«Более 30 вузов вынуждены были переместиться, а часть заведений работает исключительно онлайн. Некоторые ежедневно сменяют аудитории на укрытие. И в каждом университете есть те, кто служит в ВСУ. Есть и те, кто не вернулся», – отметил Андрей Витренко.

Он подчеркивает, что эти реалии невозможно игнорировать, они влияют на качество образования и психоэмоциональное состояние всех участников образовательного процесса.

Ментальное здоровье теперь в каждой программе



В ответ на вызовы военного времени в требования к аккредитации образовательных программ включили новый компонент — ментальное здоровье.

«Мы должны менеджерить образование с учетом реальности, чтобы не потерять качество подготовки специалистов и – что не менее важно – не потерять самих преподавателей и студентов», – подчеркнул Витренко.

К тому же недавно принят закон о системе охраны психического здоровья, а образовательный сектор стал флагманом в его внедрении.

Новые стандарты – для всех специальностей



Подход охватывает не только будущих психологов. Витренко объясняет:

Медиков будут готовить к работе с психическими расстройствами.

Учителей – к обнаружению тревожных сигналов и предупреждению выгорания.

Специалисты первой линии — к навыкам кризисного реагирования.

И в общем, всем будут обучать самопомощи и поддержке ментального здоровья.

Консорциум университетов и призыв к ЗВО

Министерство образования и науки Украины поддержало создание консорциума для координации усилий в сфере ментального здоровья.

«Призываем каждый вуз провести аудит своих программ: есть ли у них базовые навыки стрессоустойчивости, профилактика зависимостей, инструменты скрининга суицидальных рисков? Если нет, нужно обновлять стандарты», — подчеркнул Витренко.

Программа «Ты как?» — поддержка первой леди



Отдельную благодарность он выразил Елене Зеленской, инициаторе всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?».

«Это своевременная, системная программа. Она формирует новую культуру заботы - и в образовании, и в обществе в целом», - резюмировал депутат.

Украинское образование переживает военную трансформацию и внедрение ментального здоровья в образовательные программы — это не модный тренд, а требование времени. От психоэмоциональной стойкости студентов и преподавателей зависит не только качество знаний, но и будущее государства.

