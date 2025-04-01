В торжественном открытии мероприятия приняли участие представители ЦСП Омега, начальник Центра, генерал-майор Павел Яцюк, командир 1-го отдельного отряда специального назначения и спецназначения Омеги.

Турнир был посвящен героям Центра спецназа Омега. Мероприятие началось с минуты молчания, которой участники почтили память героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины. В частности, в ЦСП Омега служили два выдающихся самбистов Украины, погибших в бою с оккупантами:



- майор Вадим Зеленюк, Герой Украины, командир 1-го отдельного отряда ЦСП "Омега", мастер спорта международного класса по самбо, многократный чемпион Украины, призер чемпионатов мира и Европы по самбо;





капитан Олег Грама, командир 2-й боевой группы 3-й группы спецназначения ЦСП "Омега", мастер спорта по самбо, многократный чемпион и призер чемпионатов и Кубков Украины.