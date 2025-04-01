Турнир был посвящен героям Центра спецназа Омега. Мероприятие началось с минуты молчания, которой участники почтили память героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины. В частности, в ЦСП Омега служили два выдающихся самбистов Украины, погибших в бою с оккупантами:
- майор Вадим Зеленюк, Герой Украины, командир 1-го отдельного отряда ЦСП "Омега", мастер спорта международного класса по самбо, многократный чемпион Украины, призер чемпионатов мира и Европы по самбо;
капитан Олег Грама, командир 2-й боевой группы 3-й группы спецназначения ЦСП "Омега", мастер спорта по самбо, многократный чемпион и призер чемпионатов и Кубков Украины.
Всего с начала полномасштабного вторжения свыше 500 спортсменов и тренеров Национальной федерации самбо Украины встали на защиту Украины в рядах разных военных подразделений и институтов.
На открытии турнира по военным нуждам ЦСП Омега передали 150 тысяч гривен. 50 тысяч передала Национальная федерация самбо Украины, а 100 тысяч - ИТ-компания "АСПИН".
Всего в соревнованиях приняли участие 120 молодых спортсменов из 10 регионов Украины - Киевской, Винницкой, Житомирской, Донецкой, Черкасской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей, а также из Киева. Соревнования были полны ярких эмоций от динамических схваток, дружеской атмосферы, красивой борьбы молодых спортсменов.
По итогам турнира в командном зачете первые места заняли команды:
- Винницкая область - в соревнованиях среди юниоров
- Житомирская область - в соревнованиях среди юниорок
– м. Киев — в соревнованиях по боевой главе самбо.
ЦСП Омега выражает признательность всем причастным за организацию турнира. Слава спецназам ЦСП "Омега". Слава всем нашим защитникам.