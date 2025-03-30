Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о плановых проверках газового оборудования в многоквартирных домах и третьей платежке, которая идет за техническое обслуживание, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Жителям Украины придется заплатить дополнительные расходы на газ в размере 500 грн. О чем идет речь? В этом году украинцы столкнутся с дополнительными расходами на газ из-за введения так называемой третьей платежки. Все уже знают об этой третьей платежке, уже кто-то и получал ее. Это приведет к увеличению сумм по счетам, несмотря на фиксированную цену на газ», - отмечает Екатерина Котенкова.

Причина доплаты, объясняет она для Politeka, – регулярные платежи за техническое обслуживание газовых сетей, которые происходят каждые 3-5 лет, в зависимости от возраста газовых сетей дома. Например, рассказывает журналистка, если газовые сети старше 25 лет, то платежи поступают раз в 3 года, если сети моложе 25 лет, то раз в 5 лет, а стоимость обслуживания будет отличаться в разных регионах, поэтому точную цену сказать трудно.

Кроме того, сообщает она для Politeka, проходят плановые проверки газового оборудования, во время которых начали выявлять очень много нарушителей. Штраф, отмечает журналистка, преимущественно выписывают за два нарушения, первое – самовольное подключение газа после того, как человека отключили за долги, второе – это проблема с газовыми счетчиками, повреждения и т.д.

«Штраф за несанкционированное вмешательство в газопровод может достигать нескольких сотен тысяч гривен, ведь газовики перечислят задним числом платежки, учитывая все убытки. Если потребитель откажется платить штраф, просто арестуют его счета. Причем штраф придется заплатить, даже если владельцы недавно приобрели дом и не знали о наличии несанкционированной газовой трубы», – предупреждает Екатерина Котенкова.

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