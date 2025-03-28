Полномасштабная война заставила украинский бизнес искать новые подходы к управлению персоналом и поддержанию эффективности. Особенно остро встал вопрос сохранения человеческого капитала — самого ценного ресурса для большинства компаний. О том, как война изменила HR-подходы и какие технологические решения помогают сплотить команды в новых реалиях, рассказывает Рита Клюшник, Head of People Operations компании FAVBET.

Как война изменила подход к управлению персоналом

С началом вторжения FAVBET пришлось кардинально пересмотреть и адаптировать множество бизнес-процессов. По словам Риты Клюшник, первоочередными задачами стали обеспечение безопасности сотрудников и поддержание их мотивации в условиях неопределенности.

Компания сосредоточилась на трёх ключевых направлениях: гибкость в принятии решений, всесторонняя поддержка и развитие талантов. Усиленная внутренняя коммуникация, доступ к психологической помощи и расширенные возможности для самореализации через образовательные инициативы стали основными инструментами для поддержания командной эффективности и мотивации.

Поддержка сотрудников в армии и за рубежом

Одним из главных вызовов для украинского бизнеса стала необходимость адаптироваться к новой реальности, в которой часть сотрудников отправилась защищать страну, а другая — была вынуждена эмигрировать. FAVBET разработала комплексный подход к этим ситуациям.

Компания поддерживает постоянную связь с теми, кто служит в Вооружённых силах Украины, обеспечивая их необходимой амуницией в соответствии с запросами от воинских подразделений. За военными сохраняются рабочие места и заработная плата — это принципиальная позиция FAVBET.

Для релокированных сотрудников были созданы все условия для эффективной удаленной работы: обеспечены технические инструменты и ресурсы, позволяющие оставаться полноценной частью команды вне зависимости от локации.

Истории успеха: что сработало в FAVBET

Несмотря на сложные обстоятельства, FAVBET не только адаптировалась, но и нашла новые точки роста. Рита Клюшник делится успешными кейсами:

Юридическая поддержка . В условиях войны, когда сотрудники сталкиваются с нестандартными правовыми вопросами, доступ к профессиональной юридической помощи стал важным элементом заботы. Каждый сотрудник FAVBET может бесплатно получить консультацию по актуальным правовым темам, включая аспекты, связанные с военным положением.

Адаптация бенефитов для сотрудников за границей . Персонализированный подход к бонусам и социальным программам позволил сохранить лояльность команды и создать комфортные условия для работы за пределами Украины.

Фокус на онлайн-мероприятия и благотворительность. В условиях распределенной команды виртуальные события стали неотъемлемой частью корпоративной культуры. Это не только укрепляет командный дух, но и позволяет компании участвовать в социальных инициативах, сохраняя активную гражданскую позицию.

Рекомендации другим компаниям: как поддерживать команду в условиях войны

На основе опыта FAVBET, Рита Клюшник даёт рекомендации другим компаниям по поддержке сотрудников в условиях войны. Она отмечает, что в такое время поддержка персонала становится не просто важным аспектом бизнеса, а жизненно необходимой частью успешной адаптации к новым реалиям.

Ключевые советы:

Готовность к непредсказуемым ситуациям . Необходимо заранее продумать сценарии поддержки — от помощи сотрудникам, ставших на защиту страны, до решений для тех, кто был вынужден эмигрировать. Эти сценарии важно регулярно пересматривать и обновлять.

Гибкие условия работы . Возможность удаленного формата и индивидуальный график критичны. Это помогает людям адаптироваться к своим личным обстоятельствам и продолжать эффективно работать.

Прозрачная коммуникация . В условиях неопределенности регулярный, открытый диалог с командой приобретает особое значение. Сотрудники должны понимать, что происходит в компании, какие изменения происходят и какую роль они в этом играют.

Поддержка командного духа. Война разделяет людей физически, и задача бизнеса — сохранить ощущение единства. Онлайн-ивенты, вебинары, виртуальные тимбилдинги создают пространство для общения и укрепляют коллективные связи.

Будущее HR-технологий в условиях войны

Говоря о перспективах, Рита Клюшник отмечает впечатляющую устойчивость украинского бизнеса. За три года войны многие компании не только выстояли, но и продолжают расти, создавая рабочие места в самых сложных условиях.

По мнению Риты, дальнейшее развитие будет еще более динамичным, а технологии сыграют ключевую роль в повышении эффективности и безопасности рабочих процессов.

Среди приоритетных технологических трендов:

Гибкие форматы занятости — развитие удалённой и гибридной моделей работы, которые открывают доступ к талантам независимо от географии.

Автоматизация HR-процессов — внедрение ERP-систем, HRMS и чат-ботов, которые упрощают администрирование, ускоряют коммуникации и освобождают ресурсы для стратегических задач.

Рита подчеркивает: технологическая трансформация — это важный элемент устойчивости бизнеса, но главный фактор успеха — забота о людях. Именно она превращает технологии в мощный инструмент роста и развития в долгосрочной перспективе.