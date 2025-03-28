Политолог Вадим Карасев объяснил, что пока к полному перемирию никто не готов, но энергетика и Черное море – это уже начало, это уже дипломатия, что дает надежды на окончание войны, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В динамике войны произошли существенные изменения – дипломатия вышла на первый план, что говорит о завершении войны», - утверждает Вадим Карасев.

Попутно он напоминает для Politeka, что, по словам директора ЦРК Рэтклиффа, Трамп хочет завершить войну так, чтобы она снова не повторилась, то есть он хочет заключить чуть ли не вечный мир. Так что, констатирует эксперт, если уже договариваться, то на долгосрочных условиях, потому что временные перемирия ничего не дают.

«Но сегодня к полному перемирию, тем более на каких-то долговременных условиях пока никто не готов в силу разных причин. Украина по-своему, россия по-своему, разве что США, но и они тоже не готовы. Значит, решили идти другим методом. Где можно установить более-менее долговременную сделку и добиться более-менее долговременного перемирия, там надо работать», - объясняет Вадим Карасев.

Поэтому, констатирует он, и выделили два сектора – тишина в Черном море и прекращение обстрелов энергетики. Первое, объясняет эксперт для Politeka, - это фактически демилитаризация Черного моря или зерновая сделка, только в другой упаковке, а второе – в интересах Украины, поскольку россия постоянно целится в наши энергообъекты.

Как сообщала Politeka, Тагиев заявил, что, какое бы перемирие мы не заключили, россии доверять нельзя.

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