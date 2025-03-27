Об этом пишет в своем блоге на сайте Newformat Андрей Пелюховский, глава Всеукраинской политической партии «Сила нации». Публикуем текст без поправок и комментариев.

Если враг значительно сильнее, то побеждать его нужно не в открытом бою, а с помощью суммы тактических шагов. У китайцев существует тактика «тысячи порезов»: каждый из порезов сам по себе не смертелен и опасен, однако в совокупности они приводят к тому, что человек истощается и истекает кровью. Такая же тактика должна быть применена Украиной сейчас, в условиях, когда кроме вооруженного противостояния Украина выходит на переговорный, дипломатический трек.

Так случилось, что у Украины – и это нужно признать – достаточно слабая дипломатическая служба. Министерство иностранных дел масс в течение последних десяти лет играет скорее декоративную функцию. Времена выдающихся дипломатов – Зленко, Удовенко, Тарасюка, Грищенко – ушли в прошлое. Реалии таковы, что сегодня у Украины нет опытных дипломатов и школы дипломатии с непрерывными традициями. На посольских должностях – много случайных людей, которые рассматривают свою работу скорее как синекуру, а не как высокую ответственность. Министр иностранных дел – человек без должного владения английским языком. Реальный центр принятия решений во внешнеполитических делах переместился в Офис президента, и фактическим министром иностранных дел является лично Андрей Ермак (у него хотя бы должное образование).

В этих условиях полагаться на то, что наши проблемы решат другие – скажем, британские советники или специалисты Государственного департамента США – это недальновидно. Мы уже стали свидетелями того, как изменяющаяся политическая конъюнктура в США ставит под угрозу украинские национальные интересы. И потому у нас существует только надежда на собственные силы и на собственный разум. А также на то, что Господь действительно имеет большое расположение к Украине.

Переговоры в Саудовской Аравии между Украиной, США и Россией показали: Украина даже в супертяжелых условиях сумела получить несколько важных дипломатических достижений. Казалось бы, все факторы работали не в пользу Украины: США в последнее время демонстрируют большую приверженность поиску компромисса с Россией, чем к поддержке Украины; со стороны США и России делегации возглавляли действительно опытные переговорщики, прекрасно владеющие правилами игры (можно ли всерьез относиться к тому, что во главе украинской делегации находились Рустем Умеров и Павел Палиса, только четыре месяца назад пришедший из военной сферы в административную?).

Однако есть две новости, которые обнадеживают.

Первая: де-факто принято решение о частичном прекращении боевых действий на море. Хотя окончательно документ не подписан, но российская сторона, судя по официальному заявлению, исходит из того факта, что режим прекращения огня на море действует. Да, у нас нет ответа на вопрос, означает ли это, что Украина смирится с фактом существования Крымского моста. Мы не знаем, будут ли и дальше накапливаться морские дроны, показавшие свою эффективность. Но важно, что снова смогут заработать на полную мощность морские порты на Черном море. Запрет обстрелов на море делает более безопасным нахождение и курсирование кораблей. Это оживит морскую торговлю – и не только зерном. Заинтересованность в функционировании этого соглашения демонстрирует и Турция, вновь превращающаяся в нашего надежного союзника: поскольку имеет прямой интерес в функционировании и продлении данного соглашения. И еще один момент: суть соглашения указывает на то, что Россия не сможет использовать корабли своего Черноморского флота, а также береговую инфраструктуру для запуска дальнобойных ракет по территории Украины.

Второе: Россия не получила добро на то, чтобы вести и дальше переговоры о передаче ей пяти украинских регионов в полном объеме (речь идет об Автономной Республике Крым, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области). Соединенные Штаты дали понять, что речь может идти только о временном разграничении по линии столкновения, но отнюдь не по административным границам оккупированных областей. К тому же, Украина точно не признает данные области российскими: Россия говорит, что она не может пересматривать принадлежность территорий, которые включены в Конституцию РФ? Но ведь и Украина тоже не может – у нас тоже есть своя Конституция. Именно поэтому вопрос возвращения оккупированных территорий должен стать вопросом для переговоров после войны. Скажем, Аргентина до сих пор не признала потерю захваченных Великобританией в 1982 году Фолклендских островов. Запад до 1991 года не признавал оккупацию советским Союзом балтийских республик. Мы также не будем признавать оккупацию наших территорий и добиваться их возвращения – но не военным, а дипломатическим путем.

Поэтому, несмотря на то, что официальные документы переговорных групп слишком скупы и неоднозначны, между строк могут прочитать то, что Украина получила те минимальные преимущества, которые нужно развивать. Сумма подобных шагов приведет к успеху. Главное верить. И понимать: главная драматургия переходит сегодня из военной сферы в дипломатическую. Слабость дипломатии не должна нас пугать. Десять лет назад мы, по сути, не имели армии. Качество новой украинской армии увидел весь мир в 2022 году. Украинская армия создавалась прямо на ходу. То же ожидает и украинская дипломатия, которая рождается в дипломатических баталиях в Джидде и Эр-Рияде, в Мюнхене и Вашингтоне.

Главное не спешить, а идти шаг за шагом – к дипломатическим победам.

Андрей Пелюховский, Глава Всеукраинской политической партии «Сила нации»