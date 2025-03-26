Национальная гвардия Украины – это не только часть Вооруженных сил, а настоящий символ выдержки, профессионализма и человечности.

С первого дня войны и сегодня гвардейцы не только выполняют боевые задания на самых сложных участках фронта, но и обеспечивают порядок в городах, охраняют критическую инфраструктуру и помогают людям в самые трудные моменты.

Премьера документального фильма: вдохновляющая отвага



К 11-й годовщине основания Нацгвардии презентовали документальный фильм «Феномен Национальной гвардии Украины. Сражения. Технологии. Люди». Это не просто видео — это живая история, рассказанная через лица тех, кто не ищет славы, но каждый день рискует жизнью ради других.

Фильм раскрывает реальные события и свидетельства гвардейцев, находившихся на передовой с первых дней полномасштабного вторжения. В кадре — ежедневно доказывающие герои: Нацгвардия — это не только боевая единица, а настоящий щит для страны.





Гвардейцы – это те, кто всегда рядом



В мирной жизни мы часто не замечаем их работы. Но именно они – в броне, в форме, в тени и на передовой – всегда стоят там, где на карту поставлена ​​жизнь. Они первыми выезжают на рискованные задачи. Они защищают, помогают, координируют и держат убранство.

Нацгвардия – это люди



Каждый из них – отдельная история. Кто до войны был учителем, кто - строителем или студентом. Но когда пришло время, они стали теми, на кого можно положиться. И именно таких людей сегодня чествуем всей страной.