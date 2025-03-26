БФ молодежной инициативы «Надежда» вместе с партнером Анатолием Шкрибляком продолжает поддерживать украинских защитников на передовой. Только за первый квартал 2025 фонд передал на фронт технику и критически важное оборудование общей стоимостью более 50 миллионов гривен.

Миссия фонда – спасать жизнь.

В список помощи вошли:

1. Самые современные РЭБ-комплексы с иммерсионной системой охлаждения – 45 ед.

2. Зарядные станции – 116 ед.

3. Генераторы – 20 ед.

4. Критическая медицина: 13 аппаратов косвенного массажа сердца Easy Pulses (Швейцария).

5. Старлинки – 58 ед.

6. Аппарат подогрева крови – 1 ед.

7. «Мовики» – 100 ед.

«Наши РЭБы стоят на передовой: на технике, каретах скорой помощи, боевых машинах. Это мощные высокочастотные комплексы производства «УкрАвиаКосТех» с иммерсионной системой охлаждения, которая повышает их эффективность в сложных боевых условиях. Каждый день они спасают жизнь как военных, так и медиков», – отметил председатель наблюдательного совета БФ молодежной инициативы «Надежда».

Он также подчеркнул, что у каждого комплекса есть собственное имя, символическое для украинских воинов.

«Наши РЭБ названы в честь тех, кто ведет борьбу за Украину. «Апостол» – для украинских разведчиков, которые входят в самые горячие точки. «Сова» – для операторов дронов, работающих в темноте. «Призрак» – в честь наших лётчиков, борющихся за небо. «Кобзарь» – символ нашего духа, который не сломать», – рассказал Валерий Дубиль.

РЭБ-комплексы уже спасли десятки жизней. Защитники передают слова благодарности волонтерам.

«Ваши РЭБы посадили стаю вражеских дронов. Наш личный состав жив и продолжает защищать страну», – рассказал один из военных на Донбассе.

На передовой комплекс устанавливают и на бронетехнику.

«Мы ставим ваш РЭБ на танк – теперь российские дроны не видят нас в зоне удара. Это не просто устройство, а шанс выжить», – сообщил командир танкового подразделения в Запорожском направлении.

Помощь фонда критически важна и для медиков.

«Наша скорая эвакуировала раненых, когда враг запустил рой FPV-дронов. Но ваш РЭБ полностью заглушил сигнал, и они не смогли атаковать. Спасибо за спасенные жизни», – передали военные медики из Авдеевского направления.

География помощи от БФ молодежной инициативы «Надежда» охватывает всю линию боевых действий:

- Купянское направление

- Лиманское направление

- Бахмутское направление

- Авдеевское направление

- Марьинское направление

- Запорожское направление

- Херсонское направление

Военные подчеркивают, что враг не видит разницы между военными и гражданскими.

«Мы видели обстрелы дома культуры, где находились дети, разрушены родильные дома, погибших врачей. Мы обязаны защищать наших людей», – сказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

БФ молодежной инициативы «Надежда» осуществила 220 гуманитарных миссий на передовую с начала полномасштабного вторжения.

«На нашу карету скорой с экипажем и ранеными летел рой вражеских дронов. Если бы не ваш РЭБ, кто знает, были бы наши люди живы», – рассказал Ярослав, руководитель военной медицинской службы в Харькове.

Благодарности поступают с разных направлений фронта.

«Ваша помощь – это не просто техника, это спасенные жизни. Спасибо каждому, кто причастен к этому», – передал командир подразделения на Бахмутском направлении.

«Ваш РЭБ «Апостол» спас наш экипаж – вражеский дрон так и не смог найти нас», – сообщил экипаж бронемашины на Лиманском направлении.

Валерий Дубиль отметил, что такие поставки были бы невозможны без поддержки сознательного бизнеса, который продолжает помогать армии.

БФ молодежной инициативы "Надежда" не останавливается, а уже готовит новую партию гуманитарной помощи для украинских военных.