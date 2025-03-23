На фоне активизации российских обстрелов по Киеву и коррупционных скандалов в КГГА и Киевсовете, Кличко и К.Г. загорелся открыть еще один фонтан на месте бывшего памятника Ленину. Примечательно, что памятник вождю российских большевиков был снесен во время Революции Достоинства еще более 11 лет назад.
За это время «европейские и патриотические власти» Кличко так и не определили и соответственно и не обнародовали стратегию гуманитарной политики в украинской столице.
В приоритете нынешней власти Киева всегда были ситуативные шоу-мероприятия и активное инвестирование в реконструкцию парков, установку фонтанов и прокладку плитки и бордюров. По количеству вставленных и реконструированных фонтанов, Кличко однозначно может заслуживать почетного звания «МЭР ФОНТАНОВ».
Оно и понятно. Ибо если у власти чиновники у которых «любимый писатель Булгаков», а самый красивый памятник «лошадь, на которой сидит Щорс», то им трудно продвигать ценности УКРАИНСКОГО МИРА.
Ну с лошадью Щорса пришлось попрощаться, когда пиарщики Кличко решили перебить этим событием позор с закрытием 6 станций метро, а булгаковцы пока уверенно держат территорию своего правильного «РУССКОГО КИЕВА».
А КОГО же удалось увековечить в публичном пространстве города за более 10 лет УДАРной власти?
За этот период в городе появились памятники «Малышам, пускающим кораблики», «Илье Муромцу», Игорю Сикорскому (гениальному авиаконструктору, другу царя Николая II и члену «Клуба русских националистов» в Киеве)… Интересно, что все они созданы одним и тем же художником-скульптором.
Еще в 2020 году открыли третий в Киеве памятник Архистратигу Михаилу.
В то же время до сих пор не выполнены Указы нескольких президентов, решений КМУ и обещаний местной власти об установлении памятников:
- Ивану Мазепе;
- Павлу Скоропадскому;
- Симона Петлюри…
Не завершен ремонт Музея Украинской революции 1917-1921 гг. ￼в Доме учителя.
В украинской столице фактически отсутствует Музей истории Киева (помещение в офисном центре для выставок трудно определить как исторический музей) и Археологического музея.
В то же время уже памятники выдающимся украинским государственным и культурным деятелям: Тарасу Шевченко, Лесе Украинке, Михаилу Грушевскому… спрятали за мешками с песком и обили досками?!
Наша инициатива по установлению памятника Ивану МАЗЕПИ в Киево-Печерской лавре за меценатские средства (бюст авторства Олеся Сидорука и Бориса Крылова уже отлит в бронзе) не получила поддержки в городе и фактически остановлена бюрократически-бумажными требованиями чиновников Министерства культуры.
Зато будет (без общественного и профессионального обсуждения) еще один ФОНТАН в центре Киева?