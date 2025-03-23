За это время «европейские и патриотические власти» Кличко так и не определили и соответственно и не обнародовали стратегию гуманитарной политики в украинской столице.



В приоритете нынешней власти Киева всегда были ситуативные шоу-мероприятия и активное инвестирование в реконструкцию парков, установку фонтанов и прокладку плитки и бордюров. По количеству вставленных и реконструированных фонтанов, Кличко однозначно может заслуживать почетного звания «МЭР ФОНТАНОВ».

Оно и понятно. Ибо если у власти чиновники у которых «любимый писатель Булгаков», а самый красивый памятник «лошадь, на которой сидит Щорс», то им трудно продвигать ценности УКРАИНСКОГО МИРА.

Ну с лошадью Щорса пришлось попрощаться, когда пиарщики Кличко решили перебить этим событием позор с закрытием 6 станций метро, ​​а булгаковцы пока уверенно держат территорию своего правильного «РУССКОГО КИЕВА».

А КОГО же удалось увековечить в публичном пространстве города за более 10 лет УДАРной власти?

За этот период в городе появились памятники «Малышам, пускающим кораблики», «Илье Муромцу», Игорю Сикорскому (гениальному авиаконструктору, другу царя Николая II и члену «Клуба русских националистов» в Киеве)… Интересно, что все они созданы одним и тем же художником-скульптором.



Еще в 2020 году открыли третий в Киеве памятник Архистратигу Михаилу.

В то же время до сих пор не выполнены Указы нескольких президентов, решений КМУ и обещаний местной власти об установлении памятников:

- Ивану Мазепе;

- Павлу Скоропадскому;

- Симона Петлюри…

Не завершен ремонт Музея Украинской революции 1917-1921 гг. ￼в Доме учителя.

В украинской столице фактически отсутствует Музей истории Киева (помещение в офисном центре для выставок трудно определить как исторический музей) и Археологического музея.

В то же время уже памятники выдающимся украинским государственным и культурным деятелям: Тарасу Шевченко, Лесе Украинке, Михаилу Грушевскому… спрятали за мешками с песком и обили досками?!

Наша инициатива по установлению памятника Ивану МАЗЕПИ в Киево-Печерской лавре за меценатские средства (бюст авторства Олеся Сидорука и Бориса Крылова уже отлит в бронзе) не получила поддержки в городе и фактически остановлена ​​бюрократически-бумажными требованиями чиновников Министерства культуры.



Зато будет (без общественного и профессионального обсуждения) еще один ФОНТАН в центре Киева?