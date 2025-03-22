В Международный день лесов на базе Боярской лесной опытной станции состоялось выездное заседание ректората под председательством ректора Вадима Ткачука по теме «Инновационные подходы к ведению лесного хозяйства». Команда Боярской лесной опытной станции продемонстрировала использование новейших технологий выполнения лесохозяйственных работ с использованием многофункциональной лесозаготовительной техники – харвестеров и форвардеров и представила новые проекты развития эколого-просветительской сети и создания реакреационных пунктов.





Участники мероприятия приняли участие в восстановлении лесного массива, пострадавших от пожара из-за сбития двух вражеских российских ракет летом 2022 года. Было высажено около 6 тысяч новых деревьев, среди которых дуб, сосна, береза, липа и лесная яблоня.



