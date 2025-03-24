Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, какие изменения украинцев ждут в апреле, в частности, по тарифам, которые из них вырастут, насколько, а какие останутся такими же, как были, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Тарифы на газ, на электроэнергию пока расти не будут, но пока. Увидим, что будет в мае. Господин Попенко вообще говорит, что газ может быть по 10 грн», – отмечает Екатерина Котенкова.

В то же время, добавляет она, с водой ситуация совсем другая, потому что здесь тарифы будут расти, и даже не раз. Как рассказывает журналистка для Politeka, новые расценки вступят в силу именно с 1 апреля и сначала тарифы вырастут в апреле, а затем еще и в июле.

Как пишет много медиа, отмечает она, самые существенные повышения будут именно в Киеве, но это понятно, что там больше людей и стоимость услуг в столице традиционно самая высокая, но в каждом городе будут свои расценки. Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщает журналистка для Politeka, объясняет это необходимостью обеспечения стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения.

«И это еще не все повышения. С 1 апреля в Украине ожидаются дополнительные расходы на газ. То есть украинцы уже готовятся увидеть, кому и какая платежка достанется. О чем идет речь? Об обслуживании газовых сетей. Дополнительная платежка будет направлена ​​в многоквартирные дома, такие квитанции были введены еще 29.09.2023. Есть такой приказ №292. Стоимость услуги будет зависеть от возраста дома. Общий счет после проделанной работы предоставляется на дом, а сумма будет распределяться между жителями», - рассказывает Екатерина Котенкова.

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