Политолог Вадим Карасев рассказал, начнется ли вообще это 30-дневное перемирие, если россия после разговора путина с Трампом все равно продолжает обстреливать Украину, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Во-первых, оно пока не начиналось, потому что дата не согласована. Поэтому будет встреча русских и американцев, встреча американцев и украинцев, и согласуют дату перемирия, когда оно вступает в силу. Но согласились, в принципе, что будет перемирие, причем не полное, а частичное перемирие», - отмечает Вадим Карасев.

Как он напоминает для Politeka, перемирие будет касаться ударов с воздуха, в частности энергетических и гражданских объектов, но не понятно, распространяется ли оно на военные объекты, так что как раз это и будут обсуждать на переговорах. И понятно, констатирует эксперт, что путин не согласился на полное перемирие, ведь он хочет захватить полностью те украинские области, которые уже вписал в свою конституцию.

Что касается Украины, объясняет он для Politeka, то нам не надо вообще такое перемирие или мир, за которым последует война, потому что тогда непонятно, как жить стране – отменять ли военное состояние, останавливать ли мобилизацию, открывать ли границы, проводить ли выборы.

«Перемирие не должно быть временным, чтобы все перегруппировались и через год опять все понеслось. Оно не надо Трампу, потому что тогда сделка сорвется, а это значит, что никакого мира нет, а он – никакой не миротворец», - объясняет Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Стариков объяснил, что Трамп и путин в своих переговорах идут по графику, поэтому не спешат.

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