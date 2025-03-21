ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» в прошлом году возобновила проведение Всеукраинского Рейтинга «Добросовестный налогоплательщик», которое было прекращено, в связи с полномасштабным военным вторжением России в Украину. Ответы Людмилы Герасименко – Вице-президента, Генерального директора ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» на вопросы читателей, налогоплательщиков.



Планируете ли в 2025 году проводить Всеукраинский Рейтинг «Добросовестный налогоплательщик -2024»?



Да, конечно, у нас нет даже сомнений. Генеральная дирекция ВОО АППУ, которую я возглавляю уже почти 10 лет, работает активно, эффективно, не смотря на крайне сложные условия, которые создает для нас враг уже три года подряд. Прошлогодний, успешный опыт организации и проведения Всеукраинского Рейтинга «Честный налогоплательщик -2023», включая прежде всего, обеспечение нами безопасности и защиты значительного числа участников и почетных гостей мероприятия (более 100), показал, что все, до мелочей, нашей командой было сделано на отлично, мероприятие состоялось на высоком уровне, за участие на высоком уровне, за участие на высоком уровне, за участие на высоком уровне. Напомню читателям, что мы постоянно продолжаем работать над созданием благоприятных условий для развития предпринимательства и взаимовыгодного сотрудничества между государством и бизнесом, усилением авторитета налогоплательщиков и над максимальным привлечением украинского бизнеса к добросовестной уплате налогов. С этой целью еще в 2011 году Ассоциацией был начат ежегодный Всеукраинский Рейтинг «Честные налогоплательщики», в апреле 2020 года мы получили законное подтверждение его принадлежности именно Ассоциации налогоплательщиков Украины.



Мы уже начали подготовку. Ведь, как Вы понимаете, безупречно организованное праздничное мероприятие такого масштаба требует от меня, в первую очередь, как руководителя, модератора мероприятия и от моей команды титанических усилий и незаурядных идейных «штурмов», поэтому нам необходимо обеспечить массовое информирование налогоплательщиков всех регионов и города Киева за два месяца до начала проведения Первого Тура.



01 мая 2025 года начнется прием Заявок от налогоплательщиков на участие во Всеукраинском Рейтинге «Добросовестный налогоплательщик - 2024».



Плательщики спрашивают, может ли член Вашей Ассоциации подать Заявку и участвовать в таком престижном, успешном Рейтинге, а также имеют ли право участвовать малые предприятия?



Конечно, участие в Рейтинге имеет право принять любой налогоплательщик. Так, из 84 номинантов в 2024 году членами ВОО АППУ были 52 предприятия, что составляет 61,9%, остальные – 32 предприятия, не являлись членами ВОО АППУ, что составляет 38,1%. Это свидетельствует о едином подходе ко всем налогоплательщикам, независимо от их членства в Ассоциации, при определении номинантов на Звание «Добросовестный налогоплательщик». Только отмечу, что членство в Ассоциации дает 10 дополнительных баллов при оценке номинанта членами Высшей рейтинговой комиссии.



В Рейтинге участвуют предприятия трех категорий: Большие; Средние и Малые.



Бизнес без преувеличения сейчас работает в героических условиях, продолжая не только производить продукцию, но и платить налоги в бюджет, создавать и сохранять рабочие места, выплачивать заработную плату и помогать ВСУ.



Кто принимает заявки налогоплательщиков на участие в Рейтинге и что она предусматривает?



Это очень важно знать налогоплательщикам, которые намерены принять участие во Всеукраинском Рейтинге «Честный налогоплательщик-2024»:



Основанием для участия в Рейтинге является Заявка налогоплательщика, в которой заполнение всех строк является обязательным условием для участия в Рейтинге. Заявки на участие в Рейтинге на областном (региональном) уровне принимают Территориальные отделения Ассоциации налогоплательщиков Украины в областях и городе Киеве. Заявки на участие в Рейтинге на Всеукраинском уровне (по желанию номинанта) принимает Генеральная дирекция Ассоциации налогоплательщиков.

Заявку подписывает лично Руководитель юридического лица или лицо, исполняющее его обязанности и удостоверяющее печатью предприятия. Заявкой предприятие свидетельствует о своих намерениях принять участие во Всеукраинском рейтинге «Честные налогоплательщики-2024», подтверждают достоверность данных, внесенных в Заявку и несут за них ответственность. Указание каких-либо недостоверных данных является основанием для отклонения Заявки для участия в Рейтинге.



Форма Заявки находится на сайте нашей Ассоциации в разделе «Деятельность АППУ», в рубрике «Рейтинг добросовестных налогоплательщиков» - «Документы по рейтингу», ее можно распечатать, заполнить, подписать, заверить печатью и направить нам на официальную электронную почту: info-appu@ukr.net.

По вопросам оформления и подачи Заявок просим обращаться в Координатор Рейтинга ВГО АППУ Леси Кашпур - +38067-266-14-85.



Пожалуйста, расскажите поподробнее об условиях самого Рейтинга: по результатам какого периода деятельности будет Рейтинг в 2025 году? Какие условия и критерии отбора?



Условия участия в Рейтинге и Критерии оценивания ежегодно утверждаются Правлением Ассоциации, которое является коллегиальным рабочим органом. В этом году для оценки кандидатов будут учитываться показатели их деятельности за 2024 год.



Весомую роль в оценке играют не абсолютные, а относительные показатели эффективности работы предприятий.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РЕЙТИНГЕ:



 Отсутствие налогового долга на 01 января 2025 года.

 Отсутствие задолженности по выплате заработной платы на 01 января 2025 года.

 Отсутствие нарушений по вопросам соблюдения требований налогового,

валютного и иного законодательства, выявленных при проведении проверок налоговыми органами в 2024 году или согласованные предприятием начисленные налоговыми органами суммы налогов и штрафных (финансовых) санкций, не уплаченные в бюджет по состоянию на 01.01.2025 года.



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:



 Налоговая дисциплина: своевременность представления налоговой отчетности и уплаты налогов, сборов, платежей в течение 2024 года.

 Среднемесячная заработная плата по предприятию на 01.01.2025 года.

 Отсутствие у предприятия нарушений по соблюдению требований налогового, валютного и другого законодательства, выявленных во время проведения проверок налоговыми органами в 2024 году. Нарушения по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и иного законодательства считаются только доведенные в судебных инстанциях органами налоговой службы или начисление налоговыми органами сумм налогов и штрафных (финансовых) санкций согласованы предприятием и уплачены в бюджет в полном объеме по состоянию на 01.01.2025 года, подтверждаемые.

 Динамика сохранения рабочих мест на предприятии: по состоянию на 24.02.2022 года (на начало полномасштабного вторжения России на территорию Украины) и по состоянию на 01.01.2025 года.

 Членство в Ассоциации налогоплательщиков Украины.

 Благотворительность: оказание благотворительной помощи ВПЛ и на нужды ВСУ, в любом виде, что подтверждают соответствующие документы.

 Наличие поощрительных знаков отличия Министерства обороны Украины, ГУР, СБУ и т.п. за оказание помощи во время войны.



Кроме Почетных Дипломов победителей Всеукраинского Рейтинга «Честный налогоплательщик – 2024» Вы предусматриваете в этом году еще какие-то награды?



Ассоциация налогоплательщиков – это мощная общественная организация, которая сотрудничает со всеми государственными структурами и общественными организациями, ориентированными на защиту законных прав и интересов налогоплательщиков.



Обязательно будет вручен памятный Знак Ассоциации налогоплательщиков Украины «Рукопожатие», который является знаком доверия и гарантии наших благих намерений партнеру и как проявление личного к нему уважения.



Напомню читателям, в прошлом году этот памятный знак ассоциации был вручен главе Министерства финансов Украины Сергею Марченко.

Также будет определено лицо, которое получит Награду - высшую награду Ассоциации налогоплательщиков Украины, за весомый вклад в деле защиты прав и законных интересов налогоплательщиков, поддержку и активное участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией. Хочу отметить. Непременно будут вручены особые награды, хрустальные награды, нашим надежным партнерам и активным членам Ассоциации. Еще есть время нам на идеи о других приятных поощрениях добросовестных налогоплательщиков.



Напоследок, во-первых, хочу заметить, что Ассоциация с большой ответственностью подходит к присвоению налогоплательщикам высокого звания «Добросовестный налогоплательщик». Уже приводила статистику: всего за одиннадцать проведенных Рейтингов «Честные налогоплательщики» лишь 7,2% участвовавших в Рейтинге получил высокое звание. Считаю, что этот очень ничтожный процент награжденных говорит сам за себя.



Во-вторых, надеюсь награждать победителей Всеукраинского Рейтинга «Честный налогоплательщик - 2024», которые ведут прозрачный бизнес и платят налоги в полном объеме, 22 октября 2025 года уже в мирной, свободной Украине.



В-третьих, имея возможность выражаю благодарность членам Ассоциации за их активность, своевременную оплату членских взносов, а также оказание благотворительной помощи, что дает нам возможность воплощать в жизнь наши планы. Они всегда могут рассчитывать на нашу поддержку, а тем, кто еще не стал членом Ассоциации, предлагаю присоединиться к нашей мощной организации.

Желаю всем налогоплательщикам успеха и процветания, реализации замыслов и проектов во всех областях, достижения новых вершин, всем нам счастья, благополучия и согласия, а Украине – Мира!



С уважением,



Вице-президент



Генеральный директор ВОО АППУ Людмила Герасименко