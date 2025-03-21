Интервьюеры в течение 17-27 февраля 2025 года проводили телефонные интервью с проживающими и зарегистрированными в столице киевлянами от 18 лет. Полученные результаты следует сравнить с аналогичными опросами 12-16 октября 2023 и 23 апреля-1 мая 2024 года.

Первый кандидат на победу в предстоящих выборах – действующий мэр В. Кличко. Его поддерживают 32,1% среди всех респондентов и 54,5% среди определившихся. А. Ильенко поддержали 6,1% и 10,3%, М. Порошенко – 5% и 8.5%, М. Томенко – 3,6% и 6,1%, И. Верещук – 2,1% и 3,5%, О. Дония – 2% и 3,3%. Остальные предложенные кандидаты имеют не более 1% поддержки среди всех респондентов и не более 2% среди определившихся.

За другого кандидата проголосовали бы 6% респондентов среди всех и 9,5% среди определившихся, а 26,2% киевлян совсем не определились. Ошибка не превышает 3,5%.

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