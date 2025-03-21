В своей публикации в Facebook он объяснил, почему законодательный процесс в Украине превратился в "офисную игру в бумажный футбол".

Конституция – только бумага для президентов?



Николай Томенко поднял тему системного игнорирования статьи 94 Конституции Украины, которая четко обязывает Президента подписать или ветировать закон в течение 15 дней после получения. Он подчеркнул, что эту норму массово нарушали как в период президентства Петра Порошенко, так и во времена Владимира Зеленского.

"Президент в течение пятнадцати дней должен либо подписать закон, либо вернуть его с предложениями. Это не пожелание – это конституционное требование. Но вместо этого есть десятки случаев, когда законы просто лежат в ящике месяцами, а то и годами", – заявил Томенко.

Более 30 нарушений при Порошенко, десятки – при Зеленском

По словам Томенко, еще в 2015 году он обратился в Высший административный суд из-за затягивания подписания закона о моратории на вывоз леса-кругляка. После этого Порошенко все-таки поставил подпись, но уже с существенным нарушением сроков.

В целом при президентстве Порошенко, по оценкам экспертов, более 30 законов были подписаны с задержкой, некоторые – даже год спустя. Один из ключевых законов об ответственности в сфере ремонта военной техники был подписан через три года – и то уже председателем парламента.

Закон об открытости – исчез на 60 дней



Особое внимание Томенко уделяет последнему случаю – с так называемым "историческим законом" об открытости работы местных советов и Верховной Рады. Этот документ предусматривает трансляцию заседаний комитетов ВРУ, доступ журналистов к сессиям и комитетам, открытость протоколов. Но документ вот уже 60 дней не подписан и не заветирован.

"Это идеальный закон для прозрачности. Но именно поэтому он и не нравится тем, кто привык решать дела тайком – как в Киевсовете, так и во многих других советах страны", – пишет Томенко.

Прикрытие войной



По мнению политика, многие в парламенте и на местах прикрывают закрытость заседаний военным положением. Но, по его словам, это лишь удобный повод, чтобы годами дерибанить бюджеты, землю и коммунальную собственность без посторонних глаз.

Журналисты должны отреагировать



Томенко обращается к журналистскому сообществу с призывом не молчать. Особенно в условиях, когда финансирование медиа из проектов типа USAID сокращено, и право на честную журналистику нуждается в новых механизмах защиты.

"Интересно, подхватит ли кто-то тему очередного потерянного закона и будет ли реакция на пренебрежение правами журналистов и граждан?" – подытожил Николай Томенко.