Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на политолога и блоггера Алексея Голобуцкого .

"Похоже, вопрос "наездов" на ГУР и лично Кирилла Буданова так и не снят с повестки дня. Теперь им в вину пытаются поставить побег Дениса Комарницкого. Которого следователи ловили-ловили, но так и не поймали. Кто виноват? же традицией, его бегство попытаются увязать с ведомством Буданова", – заявил он.

Голобуцкий подчеркнул, что в вопросе должно разобраться следствие, поэтому сейчас преждевременно делать однозначные заявления о возможной непричастности ГУР.

Но так же совершенно нет никаких причин бросаться безосновательными обвинениями. Несмотря на это, в ряде украинских СМИ уже появилась информация с очень "тонкими" намеками на причастность разведчиков к его бегству. Традиционно никаких аргументов такой версии не приводится. Обвинения аккуратно заворачивают в осторожные формулировки "проверяемая версия". От себя добавлю, что так же может проверяться версия и о похищении инопланетянами. Мои источники однозначно отрицают какую-либо связь ГУР с Комарницким. И я склонен им верить,

– констатировал эксперт.



По его убеждению, киевская администрация превратилась в самодостаточный и высокодоходный бизнес, и нет сомнений, что определенные чиновники были в "судьбе".

Но совершенно непонятно, где в этой схеме может находиться ГУР. Разведчики даже теоретически не могут влиять на решение земельных или других хозяйственных вопросов в столице. Также они не влияют на фракции Киевсовета или на отдельных депутатов. Просто потому, что не относятся ни к какой политической силе, – отметил блогер.





Он подчеркнул: сейчас ситуация свидетельствует о том, что и ГУР, и Буданов к этой истории просто "притянуты за уши".

"Впрочем, организаторов "вброса" интересует не возможность реальных обвинений против любого, а информационный шум. Все согласно старому принципу "вилки найдутся, а осадок останется". Очевидно, чуть позже информационная кампания будет масштабироваться. тем самым успехом - нулевым. Война продолжается.