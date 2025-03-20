Из-за полномасштабного вторжения миллионы наших граждан уже четвертый год пользуются временной защитой европейских стран, которые, похоже, устали. И действительно, в 2024 году темпы выдачи Украине граждан выросли втрое.

Согласно данным Евростата, по состоянию на конец января почти 4,3 миллиона граждан, ранее проживавших в Украине, перебрались в ЕС. Наибольшее количество получателей временной защиты из Украины приняли:

Германия (1170250 человек; 27,3% от общего количества в ЕС); Польша (993 015; 23,2%); Чехия (394985; 9,2%).



Именно эти страны сегодня защищают 60% покинувших родину украинцев. Интересно, что в среднем на тысячу граждан ЕС приходилось 9,5 украинцев. И по такому критерию «плотности» лидерами оказались:

Чехия (36,2 на 1000 человек); Польша (27,1); Эстония (26,0).





При этом по сравнению с концом декабря 2024 количество временно защищенных украинцев выросло на 25,5 тыс. Наибольший абсолютный прирост наблюдался в Германии (+8800; +0,8%), Чехии (+6360; +1,6%) и Испании (+3050; +1,3%). А четырех стран ЕС люди наоборот убегали. Это Дания (-2245; -6,1%), Франция (-660; -1,1%), Австрия (-420; -0,5%) и Литва (-155; -0,3%).

В этом контексте могут быть интересны официальные цифры выдачи граждан в Украину по запросам компетентных органов. Ведь они в известной степени свидетельствуют не только о поведении украинцев за границей, но и о терпимости власти этих стран.

Следует напомнить, что по вопросам выдачи лиц действуют Европейская конвенция о выдаче правонарушителей 1957 года с протоколами, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (1993), а также ряд двусторонних и многосторонних международных договоров.

Вопросы борьбы с преступностью, которая носит транснациональный характер или выходит за пределы государства, решаются правоохранительными органами Украины исключительно через Национальное центральное бюро Интерпола. Его роль сегодня играет Нацполиция. На рабочий аппарат возложены задачи координации наших правоохранительных органов, а также взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и соответствующими органами государств-членов. Именно НЦБ направляет партнерам запросы о преступлениях и преступниках, разыскиваемых лиц, предметах, документах, надзоре за лицами, подозреваемыми в совершении преступлений и т.п.

В первые два года войны было зафиксировано « экстрадиционное падение ». С началом активных боевых действий объем международного сотрудничества Украины в этом направлении существенно упал. Но свежие данные , предоставленные Департаментом международного полицейского сотрудничества по нашему запросу, говорят, что в последнем отчетном году темпы выдачи выросли втрое!

Так, если в течение 2023 года в Украину было экстрадировано 25 человек : из Польши (19); из Швеции, Грузии, Бельгии, Литвы, Казахстана и Словакии (по 1), то в 2024 таковых оказалось уже 75 . Лидерами по экстрадиции стали:

Польша (44); Германия (17); Румыния и Чехия (3).



Еще двое граждан выдали Болгария и по одному - Эстония, Норвегия, Италия, Австрия, Испания и Литва.

Логично предположить, что страны, принявшие большее количество украинских беженцев, могут иметь большее количество экстрадиционных запросов и выданных лиц. Это объясняется тем, что с переселенцами увеличивается количество разыскиваемых лиц за правонарушения.

Любопытно, что прямой зависимости здесь нет. Если сформировать некий коэффициент, отражающий количество экстрадированных из страны граждан на сто тысяч принятых ею же беженцев, то наиболее терпимой окажется Чехия с показателем 0,75 (хотя при этом в стране наибольшая плотность украинцев). Второе место – по Германии (1,45). Далее следуют Румыния и Болгария (1,66 и 2,84 соответственно). Больше всех не хочет держать у себя Польша – 4,43 человека на 100000 беженцев).

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Приведенные данные свидетельствуют, что международное сотрудничество в сфере выдачи правонарушителей возвращается к довоенному уровню. Увеличение в три раза за год количества экстрадиций может быть связано с восстановлением юридических механизмов сотрудничества после определенной паузы, вызванной полномасштабным вторжением.

Индекс терпимости стран также стоит внимания. Польша, принявшая почти миллион украинцев, в то же время демонстрирует высокий уровень экстрадиции, что может свидетельствовать о жестком подходе польских органов к миграционной политике и правонарушениям, в частности, среди переселенцев. А вот Чехия, имеющая высшую «плотность» украинцев на душу населения, оказывается наиболее терпимой.

Отсутствие прямой корреляции между количеством принятых беженцев и числом выданных лиц свидетельствует, что каждая страна формирует свои приоритеты в отношении украинских переселенцев. Автор: Владимир Богатырь, адвокат, заслуженный юрист Украины



