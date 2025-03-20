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Ее история стала частью информационной кампании Кремля, направленной на подрыв доверия между Украиной и ее партнерами, в частности США. Об этом в своей заметке, ссылаясь на данные спецслужб, сообщает Михаил Шнайдер.

Российские СМИ начали писать о Файк еще в 2022 году, разгоняя нарративы о "мошенниках в украинской армии" и "наемниках, которые работают за деньги" (Аргументы и Факты, Правда.ру). В 2023 году о ней заговорили и в западных медиа, в частности Daily Mail, но нет сомнений, что первоисточником информации могли быть российские спецслужбы.

Расследование Актуальной Правды показало, что 32-летняя уроженка Венгрии Файк работала вместе с Джейем Бичером - еще одним агентом, который информационно атаковал украинские военные формирования (работал в Kyiv Post). Сама же Файк распространяла фейки о коррупции в Легионе, а также присвоила деньги, которые должны были пойти на закупку лекарств для военных.

"Короче говоря, такой себе Остап Бендер и Штирлиц в одном Флаконе. Которая зарабатывала на всем, начиная от лекарств и заканчивая гуманитаркой", - пишет Шнайдер.

Несмотря на громкий скандал, официальных комментариев со стороны Интернационального Легиона ТРО пока не было. Однако деятельность Файк укладывается в типичную схему российской информационной войны: через создание так называемых публичных "обличителей" Кремль пытается подорвать доверие к Украине и ее партнерам, рассорить их между собой.