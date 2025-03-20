Французский евродепутат Рафаэль Глюксман заявил, что США должны вернуть этот монумент, ведь нынешняя политика Вашингтона уже не соответствует его символике. А что об этом думают в Украине?

"Нашу Лаврскую колокольню построили раньше – и она выше"

Украинский политик и общественный деятель Николай Томенко в своем обращении отметил интересную параллель между известными монументами США и Украины. Он отметил:

"Наша Лаврская колокольня более древняя и высшая! Ее возвели еще в 1745 году, а высота составляет 96 метров 52 сантиметра. Чтобы подняться на верхушку, нужно пройти 374 ступени. Для сравнения, Статуя Свободы была установлена ​​в 1886 году и имеет 3 не забываем о монументе "Батькивщина-Мать", который вообще достигает 102 метров!"

История Статуи Свободы: как она появилась в США?

В 1883 г. Франция решила подарить США этот символ демократии, а американцы взяли на себя строительство пьедестала. Для его финансирования провели аукцион стихов, где соперничали такие выдающиеся писатели, как Уолт Уитмен, Марк Твен и Генри Лонгфелло. Однако победила Эмма Лазарус со своим сонетом "Новый колосс".



"Не как медный колос древнегреческой славы, полмира в своих воинственных держащих объятиях. Здесь на страже величественного нового государства - женщина-великан с факелом странным..." – эти строки были высечены на плите пьедестала, и именно они определяли дух американской нации.

Соответствует ли современная Америка этим идеалам?



Николай Томенко отмечает, что сегодня политика США часто противоречит духу этого стихотворения. "Если сравнить содержание "Нового колоса" с действиями Дональда Трампа, то становится очевидно, что Америка сейчас живет совсем по другим принципам", – говорится в сообщении. Автор стихотворения Эмма Лазарус также активно помогала бежавшим еврейским беженцам из Российской империи и ее считают предвестницей сионистского движения. Это еще раз доказывает, что идеи открытости и поддержки угнетенных были основой создания этого символа.

Почему эта тема важна для Украины?

Николай Томенко отмечает, что у нашей страны также есть символы, которые не менее важны и величественны, чем известная американская статуя. "Украина имеет свои архитектурные козыри, которые не менее значимы для нашей истории", – отмечает он.

Таким образом, вопросы символики и исторических памятников выходят далеко за пределы архитектуры – они касаются того, какие ценности представляет современный мир и какие идеалы действительно имеют значение.