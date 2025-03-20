Она подчеркнула, что никакие международные договоренности не могут определять судьбу Украины без воли ее народа.
"Нашу судьбу будем решать только мы!"
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в своем обращении подчеркнула, что Украина – это государство, которое само определяет свой путь, и никакие внешние решения не могут быть окончательными без согласия ее граждан.
"Мир и Украина замерли в ожидании, потому что кто-то как решает нашу судьбу... Нашу судьбу будем решать только мы!" – заявила политика.
Только украинцы строят свою страну
Тимошенко подчеркнула, что именно украинцы своей силой, достоинством и единством творят будущее страны.
"О чем бы там ни говорили и к каким соглашениям бы не пришли, только за нами – украинцами – будет последнее слово. Только мы собственноручно, своими руками, своим достоинством, своей гордостью построим ту Украину, которая нам надо. Так было всегда в нашей истории, так будет!" – отметила она.
"Мы доказали это миру"
Политика также напомнила, что украинский народ уже продемонстрировал миру свою силу, способность бороться и заслуживает будущего.
"Только те нации и народы, которые могут сами решать собственную судьбу, заслуживают будущего. А мы – заслуживаем! Мы это доказали и себе, и целому миру!" – подчеркнула Тимошенко.