Она подчеркнула, что никакие международные договоренности не могут определять судьбу Украины без воли ее народа.

"Нашу судьбу будем решать только мы!"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в своем обращении подчеркнула, что Украина – это государство, которое само определяет свой путь, и никакие внешние решения не могут быть окончательными без согласия ее граждан.

"Мир и Украина замерли в ожидании, потому что кто-то как решает нашу судьбу... Нашу судьбу будем решать только мы!" – заявила политика.

Только украинцы строят свою страну

Тимошенко подчеркнула, что именно украинцы своей силой, достоинством и единством творят будущее страны.



"О чем бы там ни говорили и к каким соглашениям бы не пришли, только за нами – украинцами – будет последнее слово. Только мы собственноручно, своими руками, своим достоинством, своей гордостью построим ту Украину, которая нам надо. Так было всегда в нашей истории, так будет!" – отметила она.