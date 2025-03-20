Об этом она рассказала на канале "Знай.ua" .

«12 марта Верховная Рада приняла скандальный законопроект №12089 об усилении защиты прав добросовестного приобретателя», – отмечает Екатерина Котенкова .

Как она рассказывает для Politeka, согласно законопроекту, если незаконно выведенная из государственной или коммунальной собственности земля находится в руках добросовестного приобретателя более 10 лет, ее уже нельзя вернуть назад. За это, отмечает журналистка, проголосовали 273 депутата, это по сути позволяет легализовать отчуждение лесов, заповедников, прибрежных полос и других земель, отчуждение которых запрещает Конституция.

Журналистка подчеркивает, что эти добросовестные приобретатели, о которых идет речь в законопроекте, часто являются частью коррупционной схемы, и многочисленные расследования это доказывают. Как она объясняет, схемы изначально строят так, чтобы земля прошла несколько звеньев владельцев, прежде чем окажется в руках конечного владельца, который с самого начала по теме и является формально этим добросовестным приобретателем.

Законопроект не учитывает, что границы земель Природоохранного фонда или культурного наследия часто не определены четко и не зафиксированы в Государственном земельном кадастре. В таких случаях государство полностью теряет механизмы возврата этих активов в свою пользу. И предложенные в законопроекте формулировки могут усложнить возврат имущества и земель на временно оккупированных территориях Украины, на эту проблему депутатам прямо указало Главное юридическое управление Верховной Рады», - рассказывает Екатерина Котенкова .

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