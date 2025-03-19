Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.





"Передали партию FPV-дронов и систему РЭБ спецподразделения "Артан" ГУР МО Украины. Эти ребята - добровольцы. Преимущественно - спортсмены. В том числе всемирно известные, чемпионы Европы и мира. Они освобождали Киевщину и Харьковщину, защищали Донецкую область", – написал Палатный.





Руководитель волонтерского штаба призвал не прекращать поддержку защитников.

"Друзья, наша задача - продолжать помогать бойцам. Пока ведутся переговоры, враг не прекращает давить, а наши ребята продолжают уничтожать оккупантов. Уверен, эти дроны помогут бойцам "Артана" провести еще не одну блестящую операцию и сохранят жизнь", - подчеркнул Палат.