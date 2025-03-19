Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что философия Трампа – это отмена всех предыдущих договоренностей, поэтому обо всем, о чем Украине обещали черным по белому, можно забыть, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, есть одна небольшая история, которая как бы и не имеет отношения к Украине и российско-украинской войне, но очень показательна в разрезе философии Трампа. Как он рассказывает для Politeka, Трамп заявил, что помилование от Байдена членов Конгресса, расследовавших беспорядки 6 января, было бесполезным и больше не имеет сила, и дал таким образом возможность министерству юстиции привлечь к ответственности своих политических оппонентов.

«Это философия Дональда Трампа, ему пофигу, что кто там подписал. Ему было по барабану то, что есть договор о гарантиях безопасности между Украиной и США, он остановил поставки вооружения, заявил, что Украину не возьмут в НАТО ни в каких условиях, хотя в договоре это написано черным по белому. Сейчас он говорит, что подотрется этими бумажулями, которые подписал Байден. О чем это мне говорит? Мы не должны верить Трампу, никаким словам и бумажкам, никаким гарантиям. Никак, никогда и ни при каких обстоятельствах», - объясняет Михаил Шейтельман.

И похоже, отмечает он для Politeka, генсек НАТО уже влетел в этот тренд, потому что, если немного переиначить Библию, не успел один раз прокричать петух, как Марк Рютте предал нас трижды.

«Вот вам и Иуда из НАТО. Сначала, когда Трамп объявил Зеленского диктатором, он назвал путина владимиром владимировичем. Потом он говорил, что НАТО не будет принимать участие ни в чем, если Америка решит захватить Гренландию. И сейчас Рютте заявил, что, оказывается, вступление Украины в НАТО не рассматривается. Ох, ничего себе. Подождите, ведь только что все рассматривалось, все шло туда, а теперь уже не рассматривается. Как же так? А куда же делись предыдущие обязательства и все эти разговоры? Похоже, Марк Рютте очень хорошо усвоил философию Трампа: бумажули не имеют смысла, захотим – выбросим, захотим – другие нарисуем», - заключает Михаил Шейтельман.

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