БФ молодежной инициативы «Надежда» во главе с Валерием Дубилем вместе с партнерами промышленной компанией «Пожмашина» и Олегом Аверьяновым передал боевым подразделениям Главного управления разведки Минобороны РЭБ-системы «Апостол», которые производит компания «Украинские авиационно-космические технологии». Глава ГУР Кирилл Буданов лично принял технику, которая поможет защищать украинских военных от вражеских дронов.

Кроме стационарных РЕБ-систем, фонд передал автомобильные РЕБы, подводные дроны, работающие на глубине до 200 метров, разведывательные дроны Mavic, терминалы Starlink, генераторы и зарядные станции, которые обеспечат связь и автономную работу техники в боевых условиях.

Систему РЭБ назвали «Апостол» в честь легендарного разведчика, Героя Украины Александра Апостола, погибшего, выполняя боевое задание. Его преданность делу, профессионализм и смелость стали символом новой украинской разведки, а РЭБ-система, названная в его честь, теперь защищает собратьев от вражеских атак.

«Украинским защитникам нужны современные решения, которые спасают жизнь и повышают эффективность выполнения боевых задач. РЭБ-системы, средства связи и энергообеспечения играют ключевую роль на фронте. Спасибо ПК «Пожмашина», Олегу Аверьянову, Евгению Довбни, компании «УкрАвиаКосТех» и Владлену Никитину, которые поддержали этот проект и помогают нашим военным получать необходимую технику. «УкрАвиаКосТех» производит инновационную технику для армии, и эти решения уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях», – сказал первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, председатель наблюдательного совета фонда Валерий Дубиль.

Переданные РЭБ-системы уже применяют на передовой, где они помогают украинским военным противодействовать вражеским дронам.

«Наши подразделения регулярно сталкиваются с атаками вражеских дронов-камикадзе. Одна из ситуаций произошла во время боевого выхода: операторы зафиксировали приближение группы враждебных БПЛА. Благодаря быстрому применению РЭБ-системы мы подавили их сигналы управления и сорвали атаку», – отметил представитель одного из боевых подразделений ГУР.

Фонд во главе с Валерием Дубилем уже реализовал 217 гуманитарных миссий на фронт, передавая военным современное оборудование, технику и средства защиты. С первого дня полномасштабного вторжения фонд поддерживает ГУР, боевые подразделения Нацполиции, пограничников и ВСУ, снабжая их необходимым для борьбы с врагом.