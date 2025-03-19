17-27 февраля 2025 года КМИС провел опрос, в результате которого узнал, кто из публичных лиц мог бы стать новым главой Киева, если бы сейчас проходили выборы.

Важно отметить, что это уже третье такое исследование, а предыдущие два Киевский международный институт социологии проводил 12-16 октября 2023 года и 23 апреля-1 мая 2024 года. Однако полученные результаты свидетельствуют, что мнение киевлян о возможных кандидатах на должность мэра города изменилось не слишком сильно, скорее в пределах погрешности, не превышающей 3,5%.

Действующий мэр Киева В. Кличко сохраняет самую большую поддержку среди всех кандидатов. Если бы выборы городского голоса проходили сейчас, его поддержали бы 32,1% среди всех респондентов и 54.5% среди тех, кто определился со своим выбором.

А. Ильенко набрал бы 6,1% и 10,3%, М. Порошенко – 5% и 8.5%, М. Томенко – 3,6% и 6,1%, И. Верещук – 2,1% и 3,5%, О. Доний – 2% и 3,3%, а уровень поддержки О. Ткаченко, С. Гусовского, М. Поживанова не превышает 1% среди всех респондентов и 2% среди определившихся.

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