Политолог Вадим Карасев заявил, что Трамп спешит установить хотя бы перемирие между Украиной и россией, потому что у него много и других дел, но без победы тут ничего не получится на других фронтах, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Многие предполагали, что Трамп возьмется за перемирие, или остановку войны, или завершение войны, или заморозку войны достаточно быстро и жестко. Время играет не на его стороне, и он должен в стиле бури и натиска все-таки завершить войну к осени этого года, даже к началу осени. Тянуть это дальше он не может, потому что у него много других дел, слишком много, и он вложил много своего даже личного капитала, политического капитала в то, чтобы война в Украине была завершена», - утверждает Вадим Карасев.

С другой стороны, замечает он, никто не ожидал такой быстрой нормализации отношений США и рф, а это сейчас происходит. Тем не менее, подчеркивает эксперт для Politeka, полного взаимопонимания между Трампом и путиным нет, как и нет никаких договорняков.

«На данном этапе мы наблюдаем классическую дипломатию, возвращение классической дипломатии, когда есть желание договориться, есть понимание интересов партнера по переговорам. Но финальный результат пока еще неизвестен, полного взаимопонимания нет, полной договоренности нет. Но она, скорее всего, будет уже в ходе разговора. Но то, что дипломатия пошла работать, это да», - констатирует Вадим Карасев.

И 30-дневное перемирие, рассуждает эксперт, скорее всего, будет, Украина уже согласилась, а россия склоняется к согласию. Только вот, предупреждает он для Politeka, путин же говорил о нюансах, он выставит условия об остановке военной логистике Украины, чтобы она не готовилась к новому раунду огня.

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