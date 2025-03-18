Бизнесмен Евгений Чичваркин объяснил, что россия давно научилась обходить любые санкции, так что единственный рычаг Трампа – это опустить цены на нефть, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Отключение SWIFT или эмбарго – да, это, безусловно, есть, но оно не будет работать, потому что русские бизнесмены за всю свою жизнь привыкли к выживанию. Если вносят санкции, то там все бодро думают, как их обойти», - утверждает Евгений Чичваркин.

Как он объясняет для Politeka, россия всегда придумывала для бизнесменов невозможные для выполнения законы, чтобы создать коррупционное поле. Так что, констатирует бизнесмен, российские бизнесмены, а это миллион человек, готовы к тому, что их будут грабить и изнутри, и извне, и санкции просто так не сработают.

«То есть пчелы против меда не работают. Единственное, что может остановить агрессию, и причем не сразу, а не меньше, чем через год, – это если администрация Трампа займется серьезным дерегулированием нефтяного рынка и по миру, и у себя, чтобы снизить цену за баррель. 40-процентное снижение цены за баррель от нынешних уровней, а если оно будет возможно, то и ниже, оставит путина без денег на войну. Никакой другой формулы, причём такой, которая действительно будет работать годы, я не вижу», - объясняет Евгений Чичваркин.

И никакие уговоры, добавляет гость программы для Politeka, не сработают, кремль уже внес войну в бюджет. К тому же, отмечает он, на войне много кто заработал, 6 млн человек – реципиенты, это те, кто выполнят оборонзаказы, кто работают на компании, которые выполняют оборон заказы и так далее.

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