Евгений Чичваркин рассказал, усадит ли Трамп путина за стол переговоров без его ультиматумов, и очертил условия перемирия между Украиной и рф, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Я думаю, что остановка по линии соприкосновения, буферная зона с каким-то миксом очень странных, нормальных и ненормальных миротворцев, без НАТО, ассоциированность с Европой и не очень крепкий, шаткий достаточно мир», - утверждает Евгений Чичваркин.

Но это пока, подчеркивает гость программы для Politeka, потому что в какой-то момент такой сценарий перемирия может оказаться уже устаревшим и неандертальским, все может измениться очень быстро.

«Мы с вами не знаем, насколько желание будет у путина, у Трампа. Мы 100% не знаем. То, что Трамп должен абсолютно продоминировать в мире, ясно. Трамп не видит другого мира, где он не доминирует. Вот поэтому путину придется согласиться, что Трамп доминирует. Никакого сидения рядом. Они могут посидеть рядом, но сколько волка не корми, у слона толще», - объясняет Евгений Чичваркин.

Украина в этом всем раскладе, подчеркивает бизнесмен для Politeka, показала, что является мощным государством, которое, пусть и изначально не агрессивное, но вполне себе с зубками.

Как сообщала Politeka, Стариков рассказал, что будет с мировой безопасностью: «Остается НАТО или нет».

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как отреагирует Трамп и кто пострадает, если путин не пойдет не перемирие.