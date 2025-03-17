Киевский международный институт социологии 17-27 февраля 2025 года проводил опрос и выяснил, за кого из 9 потенциальных кандидатов киевляне проголосовали бы на выборах мэра.

Интервьюеры опросили 805 жителей разных районов столицы старше 18 лет с помощью телефонных звонков на основе случайной выборки. Предыдущие два таких опроса проходили 12-16 октября 2023 года и 23 апреля-1 мая 2024 года, поэтому можно сравнить полученные результаты.

Лидером рейтинга остается действующий глава Киева В. Кличко с результатами 32,1% среди всех респондентов и 54,5% среди определившихся. Далее следуют кандидаты с более низкими результатами – А. Ильенко (6,1% и 10,3%), М. Порошенко (5% и 8.5%), Н. Томенко (3,6% и 6,1%). За ними – И. Верещук (2,1% и 3,5%) и О. Доний (2% и 3,3%). В целом уровень поддержки кандидатов остался прежним, а все изменения в пределах погрешности.

В то же время за другого кандидата проголосовали бы 5,6% респондентов среди всех и 9,5 определившихся, а 26,2% киевлян определились со своим выбором.

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