Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что ВР готовится принять в целом законопроект 10311 об усовершенствовании основ применения принуждения и вооружения к людям со стороны Нацгвардии, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Еще в конце мая этот законопроект был одобрен, его подкрутили, подшаманили и хотят сделать его еще более жестким», - отмечает Екатерина Котенкова.

В общем, рассказывает она, речь идет о том, чтобы позволить Нацгвардии применять принуждение, физическое влияние, оружие, средства ограничения подвижности, то есть наручники, сетки для связывания и т.д. для задержания правонарушителя, обеспечения личной безопасности и безопасности других. Отдельно идет речь, продолжает журналистка, о применении машин, то есть прежде всего это коснется КПП, блокпостов и тех, кто будет пытаться избежать проверки.

Как она рассказывает, в законопроекте предусматриваются случаи, когда какие-либо принудительные меры запрещены, это касается беременных женщин, пожилых, малолетних и с признаками инвалидности, хотя и здесь не все так просто, потому что запрет снимается, если речь идет о групповом или вооруженном нападении и устранить угрозу другими способами невозможно.

«По этому пункту законопроекта критически высказались в Главном научно-экспертном управлении аппарата Верховной Рады. По мнению экспертов, упоминание об угрозе жизни или здоровью военнослужащего достаточно широко для применения. О чем идет речь в заключении? Применение таких мер по приведенным основаниям этой категории лиц может быть неадекватной мерой в отношении совершенного ими деяния. По их мнению, расширение оснований применения мер принуждения по отдельным категориям лиц для военнослужащих Нацгвардии нуждается в дополнительном обосновании», - сообщает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что эту войну выиграет тот, у кого больше дронов.

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